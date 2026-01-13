Mark Ruffalo l-a criticat pe Donald Trump: „Cea mai rea ființă umană. Este un infractor condamnat, un pedofil”

Stiri externe
13-01-2026 | 21:03
Mark Ruffalo
Getty

Mark Ruffalo l-a criticat dur pe Donald Trump, numindu-l „cea mai rea ființă umană”, într-un interviu pe covorul roșu la Globurile de Aur.

autor
Anca Ungureanu

Actorul în vârstă de 58 de ani s-a alăturat altor vedete de prim rang care au protestat împotriva administrației Trump la Globurile de Aur din Los Angeles, purtând insigne cu mesajele „BE GOOD” și „ICE OUT”, pentru a o onora pe Renee Nicole Good, care a fost împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis, săptămâna trecută.

„Acesta este pentru Renee Nicole Good, care a fost ucisă”, a spus Ruffalo pentru USA Today pe covorul roșu.

El l-a criticat apoi pe Trump pentru recentele operațiuni militare din Venezuela, adăugând: „Suntem în mijlocul unui război cu Venezuela, pe care l-am invadat ilegal. El spune lumii că dreptul internațional nu contează pentru el. Singurul lucru care contează pentru el este propria sa moralitate, dar tipul este un infractor condamnat, un violator condamnat. Este un pedofil.”

Citește și
Reza Pahlavi
Axios: Emisarul special al lui Trump s-a întâlnit în secret cu fiul ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi

Trump a fost condamnat pentru 34 de capete de acuzare de infracțiuni grave legate de falsificarea registrelor contabile în mai 2024. La începutul aceluiași an, un juriu l-a găsit responsabil civil pentru abuz sexual asupra lui E. Jean Carroll în 1996, însă nu a fost condamnat penal, deoarece a fost un proces civil. Trump nu a fost niciodată inculpat pentru o infracțiune sexuală, inclusiv pedofilie.

„Este cea mai rea ființă umană. Dacă ne bazăm pe moralitatea acestui tip pentru cea mai puternică țară din lume, atunci toți suntem în mare pericol. Așadar, aceasta (n.r. insigna) este pentru Good. Este pentru oamenii din Statele Unite care sunt terorizați și speriați astăzi. Știu că eu sunt unul dintre ei. Iubesc această țară. Și ceea ce văd că se întâmplă aici nu este America.”

Când i s-a cerut un răspuns la comentariile lui Ruffalo, Casa Albă a direcționat publicația The Independent către o postare pe X a directorului de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, care l-a numit pe Ruffalo „unul dintre cei mai slabi actori din industrie”.

„Și mai impresionant este că este o ființă umană și mai rea, răspândind minciuni sfruntate, pentru că în adâncul său se urăște pe sine pentru că supune în mod conștient publicul prestației sale îngrozitoare”, a declarat Cheung.

Sursa: Independent

Etichete: donald trump, Mark Ruffalo,

Dată publicare: 13-01-2026 21:03

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Axios: Emisarul special al lui Trump s-a întâlnit în secret cu fiul ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi
Stiri externe
Axios: Emisarul special al lui Trump s-a întâlnit în secret cu fiul ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi

Emisarul prezidențial american Steve Witkoff s-a întâlnit în secret cu moștenitorul șahului Iranului, Reza Pahlavi, în weekendul 10-11 ianuarie, relatează Axios, citând un oficial american de rang înalt.

Un cuib de dinozaur, cu ouă vechi de 150 de milioane de ani, a fost descoperit în Portugalia
Stiri externe
Un cuib de dinozaur, cu ouă vechi de 150 de milioane de ani, a fost descoperit în Portugalia

Un cuib de dinozaur conţinând ouă ce datează din urmă cu 150 de milioane de ani, din Jurasicul târziu, a fost descoperit în zona stâncilor de pe plaja Santa Cruz, în apropiere de oraşul Torres Vedras, la aproximativ 50 kilometri nord de Lisabona.

”Furnica electrică” amenință Europa. Cât de periculoasă este una dintre cele mai agresive specii invazive din lume
Stiri externe
”Furnica electrică” amenință Europa. Cât de periculoasă este una dintre cele mai agresive specii invazive din lume

”Furnica electrică”, una dintre cele mai agresive specii invazive din lume, periculoasă pentru om și care poate provoca orbirea la câini și pisici, a luat cu asalt Franța și devine o amenințare și în Europa. Furnica face deja ravagii în Africa și SUA.

Recomandări
“România se poate trezi peste noapte într-o situație infernală”, alimentată de revizionismul lui Trump și Putin | INTERVIU
Interviurile Stirileprotv.ro
“România se poate trezi peste noapte într-o situație infernală”, alimentată de revizionismul lui Trump și Putin | INTERVIU

România riscă să intre într-o zonă de insecuritate majoră, într-un context internațional tot mai volatil, în care revizionismul lui Donald Trump și Vladimir Putin ar putea încuraja și alte state din Europa de Est să conteste suveranitatea țărilor vecine.

Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații
Stiri actuale
Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Ilie Bolojan cere adoptarea urgentă a reformei administrației publice: „Întârzierea înseamnă cheltuieli mai mari”
Stiri Politice
Ilie Bolojan cere adoptarea urgentă a reformei administrației publice: „Întârzierea înseamnă cheltuieli mai mari”

Premierul Ilie Bolojan spune că pachetul de reforme din administrația publică trebuie adoptat rapid, deoarece întârzierea duce la cheltuieli mai mari și prelungirea problemelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Ianuarie 2026

45:36

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59