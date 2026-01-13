Mark Ruffalo l-a criticat pe Donald Trump: „Cea mai rea ființă umană. Este un infractor condamnat, un pedofil”

Mark Ruffalo l-a criticat dur pe Donald Trump, numindu-l „cea mai rea ființă umană”, într-un interviu pe covorul roșu la Globurile de Aur.

Actorul în vârstă de 58 de ani s-a alăturat altor vedete de prim rang care au protestat împotriva administrației Trump la Globurile de Aur din Los Angeles, purtând insigne cu mesajele „BE GOOD” și „ICE OUT”, pentru a o onora pe Renee Nicole Good, care a fost împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis, săptămâna trecută.

„Acesta este pentru Renee Nicole Good, care a fost ucisă”, a spus Ruffalo pentru USA Today pe covorul roșu.

El l-a criticat apoi pe Trump pentru recentele operațiuni militare din Venezuela, adăugând: „Suntem în mijlocul unui război cu Venezuela, pe care l-am invadat ilegal. El spune lumii că dreptul internațional nu contează pentru el. Singurul lucru care contează pentru el este propria sa moralitate, dar tipul este un infractor condamnat, un violator condamnat. Este un pedofil.”

Trump a fost condamnat pentru 34 de capete de acuzare de infracțiuni grave legate de falsificarea registrelor contabile în mai 2024. La începutul aceluiași an, un juriu l-a găsit responsabil civil pentru abuz sexual asupra lui E. Jean Carroll în 1996, însă nu a fost condamnat penal, deoarece a fost un proces civil. Trump nu a fost niciodată inculpat pentru o infracțiune sexuală, inclusiv pedofilie.

„Este cea mai rea ființă umană. Dacă ne bazăm pe moralitatea acestui tip pentru cea mai puternică țară din lume, atunci toți suntem în mare pericol. Așadar, aceasta (n.r. insigna) este pentru Good. Este pentru oamenii din Statele Unite care sunt terorizați și speriați astăzi. Știu că eu sunt unul dintre ei. Iubesc această țară. Și ceea ce văd că se întâmplă aici nu este America.”

Când i s-a cerut un răspuns la comentariile lui Ruffalo, Casa Albă a direcționat publicația The Independent către o postare pe X a directorului de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, care l-a numit pe Ruffalo „unul dintre cei mai slabi actori din industrie”.

„Și mai impresionant este că este o ființă umană și mai rea, răspândind minciuni sfruntate, pentru că în adâncul său se urăște pe sine pentru că supune în mod conștient publicul prestației sale îngrozitoare”, a declarat Cheung.

