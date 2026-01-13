Incident la sol cu o aeronavă Wizz Air pe Aeroportul din Sibiu. Avionul a ajuns la marginea pistei. S-a deschis o anchetă

Avion Wizz Air
Getty Images

O aeronavă Wizz Air care operase un zbor pe ruta Bergamo-Sibiu a fost implicată, marţi într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu.

În timpul manevrei de întoarcere pentru a intra pe calea de rulare spre platforma de parcare, în condiţii de ninsoare abundentă, avionul a ajuns la marginea pistei. Traficul aerian nu a fost perturbat. Incidentul va face obiectul unei investigaţii interne de siguranţă.

Reprezentanţii Aeroportului Internaţional Sibiu au anunţat că marţi după-amiază, aeronava Wizz Air care a operat un zbor comercial pe ruta Milano Bergamo (BGY) - Sibiu (SBZ) a fost implicată într-un ”eveniment operaţional” la sol, după aterizarea în siguranţă pe Aeroportul Internaţional Sibiu.

”Aterizarea s-a desfăşurat în condiţii de ninsoare abundentă, pista fiind curăţată şi declarată operaţională la momentul sosirii aeronavei, în conformitate cu procedurile de deszăpezire aplicabile. După aterizare, în timpul manevrei de întoarcere, în vederea intrării pe calea de rulare către platforma de parcare, aeronava a ajuns la marginea pistei. Conform procedurilor de siguranţă, echipele de la sol au asistat la degajarea aeronavei de pe pistă, prin ghidarea acesteia pe căile de rulare, pentru a nu perturba traficul aeroportuar, iar zborurile programate au fost operate conform programului de zbor. Evenimentul s-a produs la sol la viteză redusă şi s-a încheiat fără incidente”, a precizat sursa citată.

Totodată, pasagerii au fost debarcaţi în conformitate cu procedurile operaţionale standard.

”Precizăm că nu a fost necesară închiderea suprafeţelor de manevră sau a aeroportului. După intervenţia echipelor de la sol, aeronava a rulat normal către platformă, aceasta aflându-se la acest moment în serviciu, efectuând zborul Sibiu-Birmingham. Evenimentul va face obiectul unei investigaţii interne de siguranţă, desfăşurată conform procedurilor aplicabile, în vederea clarificării circumstanţelor producerii acestuia”, au transmis reprezentanţii Aeroportului din Sibiu.

