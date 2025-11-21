LIVE, ora 16.00. Premierul Ilie Bolojan vorbește despre pensiile magistraților și despre reforma din administrație

Premierul Ilie Bolojan va susține astăzi, de la ora 16.00, o conferință de presă, în care va vorbi despre diverse subiecte importante, precum reforma pensiilor magistraților, programul SAFE sau reforma în administrație.

Știrea este în curs de actualizare!

Conferința va fi transmisă LIVE pe www.stirileprotv.ro!

Reforma administrației este un nou motiv de blocaj în coaliție, după ce Bolojan a cerut să se facă economii, iar PSD a transmis că refuză orice tăiere din salarii și sporuri.

Pentru reforma administrației publice, șeful Guvernului își dorește ca, anul viitor, instituțiile centrale să micșoreze cu 10% cheltuielile cu personalul. Sorin Grindeanu a declarat însă că social-democrații nu sunt de acord să taie nimic de la angajați și amenință cu ieșirea de la guvernare.

De asemenea, în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților, coaliția a extins cu cinci ani perioada de tranziție de la care vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, ca o concesie pentru magistrați.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













