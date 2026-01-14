Peste 3.400 de morți și 10.000 de arestări în Iran de la începutul protestelor, estimează ONG-ul Iran Human Rights

Organizația nonguvernamentală Iran Human Rights anunță că cel puțin 3.428 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul protestelor, la 28 decembrie, iar peste 10.000 au fost arestate, potrivit AFP.

IHR - care citează surse din cadrul Ministerului iranian al Sănătăţii şi Educaţiei Medicale, anunţă că 3.379 de persoane au fost ucise în perioada 8-12 ianuarie.

”Această cifră este un minimum absolut”, avertizează IHR,

ONG-ul precizează că a primit ”noi rapoarte şi mărturii care arată şi mai mult amploarea violenţelor”.

Ministerul Afacerilor Externe a organizat miercuri o ședință de coordonare pentru monitorizarea situației de securitate din Iran. În prezent, cei circa 400 de români din țară nu solicită repatriere.

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran, însă e dificil de evaluat amploarea reală a violențelor, pentru că informațiile oficiale din interiorul țării sunt limitate. Internetul este oprit de cinci zile.

Teheranul i-a avertizat pe aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că va ataca baze americane de pe teritoriul lor dacă Washingtonul atacă Iranul, a declarat miercuri un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters. Miercuri, Statele Unite au retras o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie.

Deocamdată nu este clar ce decizie va lua președintele american, care i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele.

Mişcarea de protest din Iran este cea mai importantă pe care ţara a cunoscut-o în ultimii ani. Deşi declanşată iniţial de o scădere bruscă a monedei naţionale, protestatarii au cerut în curând reforme politice şi au solicitat căderea guvernului. Regimul iranian a mai trecut prin mişcări de protest în masă, dar analiştii spun că tulburările actuale au loc într-un moment în care guvernul este slăbit de criza economică şi în urma războiului din vară cu Israelul.

