MAE monitorizează situația românilor din Iran. Niciunul dintre cei 400 de cetățeni nu a cerut repatrierea

Ministerul Afacerilor Externe a organizat miercuri o ședință de coordonare pentru monitorizarea situației de securitate din Iran. În prezent, cei circa 400 de români din țară nu solicită repatriere.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a convocat, miercuri, o şedinţă de coordonare cu echipa MAE, la care au participat ambasadorul României în Iran, Mirela Grecu, precum şi şefii misiunilor diplomatice ale României din Orientul Mijlociu. Discuţiile au vizat analiza detaliată a evoluţiilor recente din regiune şi evaluarea scenariilor posibile, precum şi calibrarea opţiunilor de acţiune diplomatică şi a mecanismelor de coordonare interinstituţională.

Ce a transmis ministrul Oana Țoiu

Potrivit MAE, în cadrul consultărilor cu diplomaţii români din regiune, o prioritate a reprezentat-o asigurarea faptului că misiunile diplomatice sunt pregătite să răspundă adecvat oricărui scenariu, în contextul tensiunilor actuale. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la sfârşitul acestei luni, pe agenda căreia situaţia din Iran şi regimul de sancţiuni vor ocupa un loc important.

”În aceste zile, oameni curajoşi îşi riscă viaţa şi libertatea pentru un viitor mai bun în ţara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violenţă şi de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta paşnic, libertatea de asociere şi libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Ştim din proprie experienţă ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei ţări”, a precizat ministrul Oana Ţoiu.

La Bucureşti, MAE a transmis aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran. Totodată, la Teheran, misiunea României se află în strânsă coordonare cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice.

”Protecţia cetăţenilor români rămâne o prioritate centrală pentru MAE. Ministerul este pregătit să acorde asistenţă consulară rapidă, indiferent de evoluţia situaţiei de securitate. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetăţeni români aflaţi în Iran. MAE menţine un contact constant cu aceştia, inclusiv prin facilitarea mijloacelor de comunicare cu România, utilizând resursele misiunii diplomatice”, arată reprezentanţii ministerului.

Bilanțul reprimării brutale a mişcărilor de stradă a depășit 2.400 de morți, însă cifrele reale ar putea fi mult mai mari. Deocamdată nu este clar ce decizie va lua președintele american, care i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele.

Teheranul i-a avertizat pe aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că va ataca baze americane de pe teritoriul lor dacă Washingtonul atacă Iranul, a declarat miercuri un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters. Miercuri, Statele Unite au retras o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie

