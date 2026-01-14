Forumul Economic de la Davos 2026. Temeri: ”Într-o lume în care fiecare are grijă doar de sine, nu mai niciun rost să existe”

14-01-2026 | 15:55
forumul davos
IMAGO

Elitele de afaceri și politice se îndreaptă spre reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos (19-23 ianuarie 2026), viziunea acestuia privind o ordine economică globală bazată pe reguli fiind pusă la încercare până la limită.

 

Cristian Anton

Apariția așteptată a președintelui american Donald Trump în stațiunea montană elvețiană evidențiază decalajul dintre agenda sa și abordarea bazată pe consens a Forumului Economic Mondial (WEF), care s-a confruntat cu critici persistente, întrucât este considerat mai degrabă un forum de discuții al bogaților, scrie Reuters.

Politica sa „America First” a dus la utilizarea tarifelor comerciale drept pedeapsă, la intervenții militare în Venezuela, la amenințarea cu preluarea Groenlandei prin forță și la retragerea SUA din cooperarea privind clima, sănătatea și alte provocări globale.

Administrația Trump l-a amenințat, de asemenea, pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, cu un rechizitoriu penal, determinând mulți bancheri centrali de top să emită o declarație în apărarea sa și a independenței băncii centrale.

Cea de-a 56-a ediție este numită „Un spirit al dialogului”, iar liderii WEF spun că, având în vedere incertitudinea actuală, este crucial să se reunească pentru a trasa o cale de urmat în afaceri și politică.

forumul economic de la davos
Surse: Nicușor Dan nu ajunge la cel mai important eveniment pentru bogații planetei, Forumul Economic Mondial din Davos 2026

Dialogul nu este un lux, este o necesitate”, a declarat președintele și directorul general al WEF, Borge Brende, fost ministru norvegian.

Dar alții spun că, având în vedere că SUA și China își valorifică puterea în favoarea intereselor naționale, WEF riscă să devină învechit.

”Este un eveniment din trecut”

Cine va pleda pentru o ordine internațională bazată pe reguli?”, a spus Daniel Woker, fost ambasador elvețian și expert în relații externe.

Ca să fiu foarte direct, într-un sistem în care fiecare are grijă doar de sine, nu are niciun motiv să existe. Este un eveniment din trecut”.

Cei care au participat la Davos analizează, de asemenea, dacă evenimentul și-a pierdut avântul de când fondatorul său, Klaus Schwab, în ​​vârstă de 87 de ani, a demisionat din funcția de președinte în aprilie.

Organizația cu sediul la Geneva a declarat în august că o anchetă internă nu a găsit nicio dovadă a unor abateri materiale din partea Schwab, după o scrisoare de avertizare care susținea comiterea unor nereguli. De asemenea, i-a numit pe oficialul BlackRock, CEO-ul Larry Fink, și pe vicepreședintele Roche, Andre Hoffmann, în calitate de copreședinți interimari.

Forumul Economic Mondial a anunțat că la ediția din 2026 vor participa peste 3.000 de delegați din peste 130 de țări, inclusiv 64 de șefi de stat și de guvern, în special din economiile emergente.

Forumul are multe de discutat, de la modul de gestionare a versiunii lui Trump a Doctrinei Monroe, care stabilește supremația SUA în emisfera occidentală, până la modul în care inteligența artificială schimbă lumea.

Această ediție vine imediat după una dintre cele mai grave tragedii moderne din Elveția, un incendiu la un bar într-o stațiune de schi, soldat cu moartea a 40 de persoane.

Petrolul revine

În cadrul briefing-urilor premergătoare evenimentului, WEF a arătat o față curajoasă tumultului global, subliniind modul în care companiile au încercat să se adapteze la cele mai mari rate tarifare americane de la Marea Depresiune încoace și indicând o relaxare a tensiunilor comerciale la sfârșitul anului 2025.

Totuși, un sondaj WEF în rândul directorilor, publicat săptămâna trecută, a arătat că afacerile au devenit mai dificile în 2025. Sondajul a prezentat, de asemenea, o imagine pesimistă a cooperării în domeniul păcii și securității.

Cu participarea mai multor lideri europeni, atenția va fi concentrată asupra modului în care aceștia răspund provocărilor SUA, inclusiv amenințările lui Trump de a prelua Groenlanda și atacurile la adresa eforturilor europene de a reglementa firmele tehnologice americane.

Christy Hoffman, secretarul general al Uniunii Globale UNI, care reprezintă 20 de milioane de lucrători din sectorul serviciilor din întreaga lume, a îndemnat factorii de decizie să abordeze modul în care inteligența artificială și noile tehnologii au impact asupra locurilor de muncă.

Directorul general al WEF, Saadia Zahidi, a declarat că forumul își propune să înțeleagă dacă viața oamenilor se va fi îmbunătăți prin inteligența artificială sau dacă se conturează o lume care ar putea crea o „Centură Ruginită a Gulerelor Albe” (de la Rust Belt, o regiune americană decăzută începând cu anii 60 - n.red.).

O caracteristică a reuniunii WEF din acest an va fi reprezentată de directorii de top din domeniul petrolier dornici să-l audă pe Trump promovându-și agenda de dominare energetică, care îi încurajează să foreze după mai mult petrol și gaze, ignorând în același timp alternativele ecologice, cum ar fi energia eoliană și solară.

Directorii generali ai Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, Equinor și ENI sunt așteptați, după o prezență mult mai sporadică în ultimii ani, când jucătorii din industria petrolieră au văzut forumul ca pe un mijloc de promovare anti-combustibil fosil.

Delegația Chinei va fi „mare” și va fi condusă de vicepremierul He Lifeng, a declarat directorul general al WEF, Brende.

Trump, declarație de război comercial la Davos, pentru a „restaura măreția Americii pe socoteala restului lumii”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tensiuni, forumul de la davos, forumul economic mondial,

Dată publicare: 14-01-2026 15:55

