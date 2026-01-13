Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică”

Prostituția, un fenomen greu de controlat, ar putea fi legalizată în România. Un proiect de lege vizează reglementarea strictă a acestei activități, cu spații autorizate și controale medicale periodice.

Inițiatorii spun că măsura ar putea contribui la reducerea traficului de persoane, însă Patriarhia Română critică demersul.

Prostituția nu dispare dacă o amendezi, spun inițiatorii. Potrivit proiectului de lege, activitatea ar urma să fie făcută doar de persoane autorizate, în spații aprobate, cu controale medicale, reguli stricte de igienă și chiar consiliere psihologică anuală.

Ion Iordache, inițiatorul legii: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică. Să combatem fenomenul de sclavie modernă, traficul de persoane. Și să realizăm un cadru legal ca acest fenomen să poată fi abordat din punct de vedere juridic, iar astăzi nu se întâmplă în România. Sunt mai multe state care astăzi au legalizată prostituția sau acest tip de servicii și acolo unde este abordat fenomenul din punct de vedere al legii a scăzut foarte mult și criminalitatea și o protecție pentru cei care practică.”

În Austria, Olanda, Grecia, Germania si Belgia prostituția este reglementată de mulți ani. Reprezentanții anumitor ONG-urile spun însă că un astfel de proiect nu ajută neapărat.

Loredana Urzica Mirea - Asociația Eliberare: „Ne putem uita la cazul Germaniei, la declarațiile din ultimii ani care spun că nu mai pot controla fenomenul traficului, pentru că expoatarea sexuală este greu de identificat pentru că trebuie să ai foarte multe dovezi, odată legaizat este și mai greu să identifici un caz de exploatare. Modelul pentru care noi milităm este cel al țărilor nordice. Propus de Suedia, în care dezincriminăm fenomentul, adică nu băgăm în închisoare femeile ci le sprijin să iasă din această industrie oferindu-le oportunități reale. Locuri de muncă, sprijin...”

Și Patriarhia Română a reacționat. Într-un comunicat de presă, susține că: „Legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale. Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane.”

Potrivit ultimului raport al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, în 2024 au fost identificate oficial peste 600 de victime, înregistrând cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani. Autoritățile atrag însă atenția că numărul este mult mai mare, având în vedere cazurile neraportate, inclusiv forme conexe de exploatare, precum pornografia infantilă și exploatarea sexuală online.

Una dintre cele mai utilizate metode de recrutare rămâne „loverboy”. Victimele, de cele mai multe ori din medii defavorizate, ajung să fie controlate, apoi obligate să întrețină contacte sexuale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













