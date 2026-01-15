Cea mai „fericită” destinație turistică din lume. Motivul pentru care turiștii se întorc aici pentru vacanță

De la emoția sosirii într-o destinație nouă până la o zi relaxantă la plajă, vacanțele oferă numeroase momente care pot aduce stare de bine.

Un nou raport arată însă că unele destinații fac acest lucru mai ușor decât altele. Potrivit unui studiu realizat de BookRetreats, platformă care oferă vacanțe de wellness organizate, acest oraș a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume pentru călători. Iată unde se află

Cea mai „fericită” destinație în care poți călători

Colaborând cu o psihologă de la Harvard și expertă în fericire, Bookretreats a combinat știința și datele pentru a identifica destinațiile de vacanță în care oamenii se simt cel mai bine.

Cercetările arată că „factorul de stare de bine” este acum o prioritate în alegerea destinației.

„Când vorbim despre a te simți bine, ne referim de fapt la eliberarea hormonilor fericirii precum serotonina, dopamina, endorfinele și oxitocina”, spune Dr. Natalie Dattilo-Ryan, psiholog clinic afiliat Harvard și expert în fericire holistică.

„Acești hormoni influențează totul, de la dispoziție și somn, la energie și digestie. Și multe dintre lucrurile care îi stimulează – lumina soarelui, mișcarea, mâncarea și odihna de calitate – fac adesea parte dintr-o vacanță bună, dacă alegi destinația potrivită”, a adaugat medicul.

Cu îndrumarea Dr. Dattilo-Ryan, Holiday Happiness Index de la BookRetreats.com a analizat 47 de destinații pe baza a cinci factori cheie care stimulează hormonii fericirii:

• Lumină naturală: stimulează producția de serotonină, ajutând la reglarea dispoziției, îmbunătățirea somnului și promovarea stării de calm. De asemenea, susține sinteza vitaminei D, importantă pentru sănătatea fizică și mentală.

• Somn de calitate: un mediu liniștit și întunecat sprijină un somn mai profund și mai odihnitor, echilibrând serotonina și dopamina și reducând cortizolul, hormonul stresului.

• Dietă sănătoasă: un intestin sănătos crește nivelul serotoninei și dopaminei. Dietele bogate în produse proaspete, grăsimi sănătoase și fibre susțin sănătatea creierului și bunăstarea emoțională.

• Timp petrecut în natură: expunerea la medii naturale stimulează serotonina și endorfinele, reduce stresul și promovează relaxarea. Plimbările în natură cresc starea de bine prin inducerea unei senzații de uimire și contemplare.

• Exercițiu fizic: activități precum mersul pe jos stimulează eliberarea de endorfine și ajută la reglarea dopaminei și serotoninei.

Prin acordarea aceleiași greutăți fiecărui factor, s-au identificat orașele care au cele mai mari șanse să facă călătorii fericite.

Cele mai fericite destinații de vacanță din lume

Lisabona, Portugalia

Lisabona conduce Holiday Happiness Index, fiind cea mai fericită destinație de vacanță din lume. Capitala Portugaliei excelează la mai mulți factori de stare de bine, iar scena gastronomică iese în evidență în mod special. Aproape 10% dintre restaurantele din Lisabona sunt considerate sănătoase, depășind orașe gastronomice globale precum Paris, Tokyo sau New York. Orașul este compact și ușor de explorat pe jos, cu puncte panoramice care fac plimbarea mai plăcută. Cu 2.828 de ore de soare anual și acces rapid la plaje și zone naturale, Lisabona oferă combinația perfectă de relaxare și energie.

Helsinki, Finlanda

Capitala finlandeză se remarcă prin spațiile verzi generoase, liniște și somn de calitate. Helsinki oferă aproximativ 126 m² de spațiu verde per persoană și posibilitatea de a explora ușor parcurile sau traseele din apropiere. Ritmul de viață calm din Finlanda și siguranța fac din oraș un loc ideal pentru a te relaxa și reîncărca bateriile.

Orlando, SUA

Capitala mondială a parcurilor tematice, Orlando combină distracția intensă cu natura. Cu peste 148 de parcuri, grădini și lacuri, plus 2.930 de ore de soare anual, orașul oferă condiții perfecte pentru activități în aer liber și momente de relaxare, în timp ce te bucuri de atracții faimoase precum Universal Studios.

Atena, Grecia

Istoria, soarele și marea fac din Atena o destinație de vacanță încântătoare. Capitala Greciei este foarte accesibilă pe jos și oferă 2.773 de ore de soare anual. Plajele Athenian Riviera și cultura locală completată de restaurante sănătoase contribuie la o experiență care stimulează serotonina și buna dispoziție.

Edinburgh, Scoția

Singurul oraș din Marea Britanie din top 10, Edinburgh combină spații verzi, somn de calitate, posibilități de mers pe jos și restaurante sănătoase. Cu 144 de parcuri și zone verzi, orașul este plăcut de explorat pe jos, iar cultura gastronomică contribuie la bunăstarea vizitatorilor.

Cele mai însorite orașe

Pentru iubitorii de soare, Dubai strălucește cel mai puternic, fiind cea mai însorită destinație de vacanță. Cu 3.577 de ore de soare anual, orașul oferă cer senin aproape garantat pe tot parcursul anului.

De la safari-uri în deșert la răsărit până la seri pe plaja Jumeirah sau Palm Jumeirah, Dubai este construit în jurul climatului său, cu viața în aer liber în centrul cotidianului. Chiar și iarna, temperaturile medii de 24°C fac din acest loc cel mai bun pentru un plus de serotonină.

Alte destinații care strălucesc în clasamentul nostru includ: Cairo (3.477 de ore), Doha (3.418 de ore), Los Angeles (3.257 de ore) și Orlando (2.930 de ore), toate situându-se printre cele mai însorite orașe de vacanță din lume.

