Atmosferă tensionată în Minneapolis. Donald Trump ameninţă că va invoca Legea insurecţiei, care îi va permite să cheme armata

15-01-2026 | 17:27
Donald Trump
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat că ar putea aplica Legea insurecţiei (”Insurrection Act”),, dacă autorităţile din Minnesota nu reuşesc să pună capăt "atacurilor" împotriva poliţiei pentru imigraţie.

Cristian Matei

Această lege excepţională i-ar permite să desfăşoare armata, pentru a menţine ordinea publică în SUA.

Ameninţarea sa vine după mai multe zile de proteste faţă de creşterea numărului de agenţi de imigrare (”ICE”) pe străzile din Minneapolis, potrivit Agerpres, care citează France Presse şi Reuters.

"Dacă politicienii corupţi din Minnesota nu respectă legea şi nu opresc agitatorii profesionişti şi insurgenţii să atace patrioţii de la I.C.E., care încearcă doar să-şi facă treaba, voi invoca INSURRECTION ACT", a transmis Trump pe reteaua sa de socializare Truth Social, folosind acronimul Agenţiei pentru Imigrare şi Control Vamal.

Un agent al acestei instituţii a ucis o femeie în urmă cu o săptămână, ceea ce a declanşat un val de manifestaţii.

Donald Trump, republican, i-a ridiculizat pe liderii democraţi ai statului şi a numit "gunoi" comunitatea somaleză din zonă.

Trump a trimis deja aproape 3.000 de ofiţeri federali în zona Minneapolis, care au ieşit cu arme pe străzile oraşului, îmbrăcaţi în echipament de camuflaj şi cu măşti ascunzându-le feţele.

Această ameninţare intervine la o zi după ce un ofiţer al poliţiei pentru imigrare a deschis focul asupra unui bărbat venezuelean despre care acesta spunea că fugea de un control rutier în Minneapolis.

Departamentul pentru Securitatea Internă a SUA (DHS), care supraveghează măsurile restrictive luate de Trump în materie de imigraţie, a declarat că, în timpul incidentului de miercuri, două persoane l-au atacat pe ofiţerul federal cu o mătură şi o lopată de zăpadă, în timp ce acesta se lupta cu venezueleanul, care, potrivit DHS, se afla ilegal în SUA. Reuters nu a putut verifica informaţiilor DHS.

Legea insurecţiei, o compilaţie de legi din secolele XVIII şi XIX, constituie o formă de stare de urgenţă care permite guvernului federal să folosească armata în scopuri de aplicare a legii în Statele Unite. A fost invocată ultima dată în 1992, în California, în timpul revoltelor care au urmat morţii lui Rodney King.

Conform Centrului Brennan pentru Justiţie al Universităţii din New York, aceasta a fost utilizată de 30 de ori în istoria SUA. Curtea Supremă a decis că numai preşedintele poate stabili dacă condiţiile legii sunt îndeplinite.

Deciziile lui Donald Trump în Minnesota i-au divizat pe susţinătorii săi: 59% dintre republicani susţin o politică care acordă prioritate arestărilor efectuate de ofiţerii de imigrare, chiar dacă sunt rănite persoane, în timp ce 39% au spus că ofiţerii ar trebui sa se concentreze pe reducerea daunelor aduse oamenilor, chiar dacă asta ar însemna mai puţine arestări, conform unui sondaj Reuters/Ipsos publicat joi.

Economia României a depășit punctul critic. Anul 2026 va aduce ieftiniri și creștere economică

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, minneapolis,

Dată publicare: 15-01-2026 17:27

