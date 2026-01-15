Un cerb carpatin a murit la Zoo Târgu Mureș după ce a mâncat o mănușă de piele, cel mai probabil aruncată de un vizitator

Stiri actuale
15-01-2026 | 17:19
×
Codul embed a fost copiat

Caz revoltător la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Un cerb carpatin a murit după ce a mâncat o mănușă de piele care, cel mai probabil, provine de la un vizitator.

autor
Reka Bereczki

Luna trecută, la Zoo Craiova, un pui de tigru alb a avut aceeași soartă, după ce a înghițit o jucărie aruncată în cușcă, tot de un vizitator.

Cerbul carpatin a fost găsit la pământ, în țarcul exterior al Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, de către îngrijitori. Aceștia au anunțat imediat medicul veterinar, însă animalul nu a mai putut fi salvat.

La necropsie, specialiștii au descoperit o mănușă din piele.

Dr. Borka Vitalis Levente, medic veterinar: „Probabil a ajuns din partea vizitatorului în țarcul animalului. Foarte des ne confruntăm cu diferite corpuri străine în habitatul animalelor noastre, avem de la clasicele monede până la materiale de ambalaje.”

Citește și
Animale zoo Craiova
Cum trec animalele exotice iarna geroasă la Grădina Zoologică din Craiova: „Nu rezistă la temperaturi cu minus”

Moartea animalului ar fi putut fi evitată dacă vizitatorul ar fi anunțat că și-a scăpat mănușa, iar îngrijitorii ar fi recuperat-o.

Reguli ignorate, în ciuda avertismentelor

Deși pe alei sunt amplasate numeroase marcaje prin care vizitatorilor li se atrage atenția să nu hrănească animalele și să nu le atingă, regulile sunt frecvent încălcate.

Szantho Janos, directorul Grădinii Zoologice Târgu Mureș: „E neplăcut, trist. Cu toate acestea, noi întotdeauna încercăm să informăm vizitatorii. Să nu le hrănească. Să nu arunce diferite alimente. Dar vizitatorii, totuși, fac altceva.”

În Grădina Zoologică sunt amplasate mai multe camere de supraveghere. Reprezentanții grădinii nu au depus plângere la Poliție.

Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui război hibrid”

Sursa: Pro TV

Etichete: Targu Mures, cerb, gradina zoologica,

Dată publicare: 15-01-2026 17:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
Citește și...
VIDEO uimitor. Un cerb pitic înfruntă cu tupeu un rinocer de 1,7 tone. Explicația pentru curajul său este destul de simplă
Stiri Diverse
VIDEO uimitor. Un cerb pitic înfruntă cu tupeu un rinocer de 1,7 tone. Explicația pentru curajul său este destul de simplă

Un cerb de talie mică, din specia ”muntiac”, de doar 13 kg, este protagonistul unui episod uimitor, după ce a fost filmat înfruntând un rinocer de 1,7 tone la grădina zoologică din Wroclaw, Polonia.

Cum trec animalele exotice iarna geroasă la Grădina Zoologică din Craiova: „Nu rezistă la temperaturi cu minus”
Stiri Diverse
Cum trec animalele exotice iarna geroasă la Grădina Zoologică din Craiova: „Nu rezistă la temperaturi cu minus”

În aceste zile geroase, animalele din grădinile zoo au nevoie de ceva mai multă grijă și atenție. Unele dintre ele nu sunt obișnuite cu temperaturi atât de scăzute. Și ca să le protejeze de frig, îngrijitorii le creează condiții speciale.

Puiul de tigru alb de la Grădina Zoologică din Craiova a murit după ce a înghițit o jucărie aruncată în țarc de vizitatori
Stiri actuale
Puiul de tigru alb de la Grădina Zoologică din Craiova a murit după ce a înghițit o jucărie aruncată în țarc de vizitatori

Poliția Animalelor din Craiova face verificări după moartea unui tigru alb la Grădina Zoologică din oraș. Animalul a înghițit o jucărie aruncată de vizitatori în țarc.

Un pui de tigru alb a murit la grădină zoologică din Craiova. A înghițit o jucărie, aruncată în cușcă de un vizitator
Stiri actuale
Un pui de tigru alb a murit la grădină zoologică din Craiova. A înghițit o jucărie, aruncată în cușcă de un vizitator

Un pui de tigru alb de la grădină zoologică din Craiova, adus recent acolo, a murit după ce a înghiţit o pungă şi o jucărie de pluş, aruncate de vizitatori în ţarcul sălbăticiunilor.

Panică la o grădină zoologică din Tokyo, după ce un lup a evadat din incintă. Vizitatorii au fost nevoiți să se adăpostească
Stiri actuale
Panică la o grădină zoologică din Tokyo, după ce un lup a evadat din incintă. Vizitatorii au fost nevoiți să se adăpostească

Un lup cenușiu a evadat duminică dintr-o grădină zoologică din vestul Tokyo, forțând autoritățile să închidă temporar instituția și să adăpostească vizitatorii.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre
Stiri Economice
Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.

Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile
Stiri externe
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59