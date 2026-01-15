Un cerb carpatin a murit la Zoo Târgu Mureș după ce a mâncat o mănușă de piele, cel mai probabil aruncată de un vizitator

Caz revoltător la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Un cerb carpatin a murit după ce a mâncat o mănușă de piele care, cel mai probabil, provine de la un vizitator.

Luna trecută, la Zoo Craiova, un pui de tigru alb a avut aceeași soartă, după ce a înghițit o jucărie aruncată în cușcă, tot de un vizitator.

Cerbul carpatin a fost găsit la pământ, în țarcul exterior al Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, de către îngrijitori. Aceștia au anunțat imediat medicul veterinar, însă animalul nu a mai putut fi salvat.

La necropsie, specialiștii au descoperit o mănușă din piele.

Dr. Borka Vitalis Levente, medic veterinar: „Probabil a ajuns din partea vizitatorului în țarcul animalului. Foarte des ne confruntăm cu diferite corpuri străine în habitatul animalelor noastre, avem de la clasicele monede până la materiale de ambalaje.”

Moartea animalului ar fi putut fi evitată dacă vizitatorul ar fi anunțat că și-a scăpat mănușa, iar îngrijitorii ar fi recuperat-o.

Reguli ignorate, în ciuda avertismentelor

Deși pe alei sunt amplasate numeroase marcaje prin care vizitatorilor li se atrage atenția să nu hrănească animalele și să nu le atingă, regulile sunt frecvent încălcate.

Szantho Janos, directorul Grădinii Zoologice Târgu Mureș: „E neplăcut, trist. Cu toate acestea, noi întotdeauna încercăm să informăm vizitatorii. Să nu le hrănească. Să nu arunce diferite alimente. Dar vizitatorii, totuși, fac altceva.”

În Grădina Zoologică sunt amplasate mai multe camere de supraveghere. Reprezentanții grădinii nu au depus plângere la Poliție.

