AFP: Țările arabe l-au convins pe Trump să „îi dea o șansă Iranului" și să nu lanseze atacuri

15-01-2026 | 17:36
Autoritățile din Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au convins pe președintele american Donald Trump să renunțe la atacul asupra Iranului, a declarat un oficial saudit de rang înalt pentru agenția de știri AFP.

 

„Cele trei țări din Golf au lansat un efort diplomatic lung, disperat și de ultim moment pentru a-l convinge pe președintele Trump să ofere Iranului șansa de a-și demonstra bunele intenții”, a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, țările continuă negocierile cu Statele Unite pentru a „consolida încrederea câștigată și a menține atmosfera pozitivă actuală”.

Statele arabe, conduse de Arabia Saudită, au cerut autorităților americane să se abțină de la atacuri asupra Teheranului, susținând că o încercare de a răsturna regimul iranian ar provoca tulburări pe piețele petroliere și, în cele din urmă, ar afecta economia americană, a relatat anterior The Wall Street Journal .

Potrivit ambasadorului Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, Donald Trump a informat deja Teheranul că nu va ataca țara și i-a cerut să dea dovadă de reținere ca răspuns și să nu atace ținte americane din regiune.

Sursa: AFP

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat că ar putea aplica Legea insurecţiei (”Insurrection Act”),, dacă autorităţile din Minnesota nu reuşesc să pună capăt "atacurilor" împotriva poliţiei pentru imigraţie.

