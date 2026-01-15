Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

15-01-2026
Dmitri Peskov
Getty

Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.

Situaţia pentru regimul de la Kiev se înrăutăţeşte pe zi ce trece, iar marja de manevră pentru luarea deciziilor se restrânge, a avertizat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.

„Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile şi să ia o decizie adecvată”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse.

Într-un interviu acordat miercuri agenţiei de presă Reuters, Donald Trump a spus că liderul rus Vladimir Putin „este dispus să încheie un acord” de pace, în timp ce Ucraina „este mai puţin dispusă”. Întrebat ce blochează negocierile, şeful Casei Albe a răspuns: „Zelenski”.

Peskov a salutat aceste declaraţii ale lui Trump, afirmând că partea rusă este deschisă la negocieri.

Peskov a mai declarat că Moscova îi va primi cu plăcere pe trimisul lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Kremlin pentru discuţii suplimentare privind Ucraina, odată ce va fi stabilită data vizitei. Bloomberg a relatat miercuri pe surse că cei doi ar putea veni la Moscova în curând, poate până la finalul acestei luni.

„Rusia este cea care respinge planul de pace propus de Statele Unite, nu Zelenski. Singurul răspuns al Rusiei a fost să intensifice atacurile cu rachete asupra oraşelor ucrainene”, a replicat joi, pe reţeaua socială X, premierul polonez Donald Tusk.

Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui război hibrid”

Sursa: News.ro

