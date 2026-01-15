Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.

Astfel, inspectorii au identificat zeci de cazuri cu discrepanțe majore între veniturile declarate și valoarea mașinilor cumpărate. Potrivit ANAF, în 66 de situații analizate până acum a fost constatat un risc fiscal ridicat, fiind vorba despre venituri nedeclarate sau insuficient justificate folosite pentru achiziții de mare valoare, inclusiv plăți în numerar peste plafoanele legale, ceea ce a dus la declanșarea procedurilor pentru stabilirea obligațiilor fiscale, aplicarea de sancțiuni și instituirea de sechestre asigurătorii asupra autoturismelor.

ANAF a prezentat următoarele exemple:

- un autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achiziționat în 2025 și achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor;

- un Porsche Panamera tranzacționat la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile;

- un BMW M4 Competition M xDrive, achiziționat la o valoarea de 546.951 lei, în absența unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate;

Un BMW X6 xDrive, achiziționat la valoarea de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacții în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.

