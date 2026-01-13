Patriarhia Română, despre proiectul privind legalizarea prostituției: ”Este incompatibil cu respectarea demnității umane”

Patriarhia Română a reacționat, marți, față de proiectul de lege depus de un parlamentar liberal, care vizează legalizarea prostituției în România, afirmând că ”își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea”.

Potrivit unui comunicat de presă, acest demers legislativ ”este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane”.

”Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății”, precizează Patriarhia Română.

Reprezentanții BOR subliniază și faptul că România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției semenilor care afirmă că prostituția este „incompatibilă cu demnitatea și valoarea ființei umane și pune în pericol bunăstarea individului, a familiei și a comunității”, ”convenție care obligă statele semnatare să interzică prostituția organizată.”

”O încălcare gravă a demnității personale”

”Învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii Ortodoxe afirmă în mod constant incompatibilitatea prostituției cu viața spirituală (cf. Deuteronomul 23, 17; 1 Tesaloniceni 4, 3). Din perspectivă creștină, trupul omenesc este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), iar orice formă de exploatare sexuală sau de folosire degradantă a acestuia constituie o încălcare gravă a demnității personale și afectează pe termen lung sănătatea fizică, psihică și sufletească a persoanei.

Legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale. Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane.

În acest context, Patriarhia Română consideră necesară exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române”. - se mai arată în comunicatul transmis de Patriarhie.

Ce prevede proiectul de lege privind legalizarea prostituției

Potrivit proiectului legislativ, ”acordul de funcționare pentru prestarea serviciilor sexuale se emite de unitatea administrativ -

teritorială pe raza căreia se desfăşoară activitatea şi are o valabilitate de 12 luni de la data eliberării”.

De asemenea, ”autoritățile administrației publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se desfăşoară activitatea au obligația de a efectua controale pentru verificarea respectării prevederilor prezentei legi”.

În expunerea de motive, inițiatorul susține că ”stabilirea unor reguli privind amplasarea spațiilor, precum şi a unui regim de control periodic şi inopinat, contribuie la menținerea ordinii publice şi la prevenirea formelor de activitate nereglementată”.

