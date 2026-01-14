Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile

14-01-2026 | 13:58
Un nou proiect de lege, supus dezbaterii publice de către Ministerul Dezvoltării, aduce reguli mai stricte pentru șoferii care nu își plătesc amenzile la timp.

Mădălina Stețco

Printre multe alte măsuri propuse se numără și câteva schimbări care i-ar putea face pe șoferi mai atenți la drum și mai responsabili atunci când vorbim de amenzi plătite la timp.

Concret, proiectul propune majorări succesive ale amenzilor. Astfel, dacă amenda nu este plătită în trei luni de la termenul inițial, crește cu 30%, iar după șase luni se mai aplică încă 30%.

În plus, dacă un șofer nu își achită amenda de circulație în termen de 90 de zile de la data scadentă, i se suspendă dreptul de a conduce, lucru care nu se întâmplă acum. Iar pentru a-și recupera permisul, va trebui să dovedească că a plătit toate amenzile de circulaţie restante, nu doar pe cea care a dus la suspendare.

Autoritățile explică că aceste măsuri ar putea fi un mecanism de creștere a disciplinei în trafic. Însă, aceste modificări vor intra în vigoare după aprobarea de către Guvern și adoptarea de către Parlament.

cauciuc soferita
O șoferiță din Alba Iulia a fost prinsă conducând cu anvelope de vară pe autostrada acoperită de zăpadă și a fost sancționată

Etichete:

Dată publicare: 14-01-2026 13:51

Citește și...
Călin Georgescu, obligat să plătească o amendă de 50.000 de lei de la Protecția Datelor. Colecta pe ascuns datele oamenilor
Stiri Politice
Călin Georgescu, obligat să plătească o amendă de 50.000 de lei de la Protecția Datelor. Colecta pe ascuns datele oamenilor

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, este obligat să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut de la Protecția Datelor. Decizia nu este definitivă.

O șoferiță din Alba Iulia a fost prinsă conducând cu anvelope de vară pe autostrada acoperită de zăpadă și a fost sancționată
Stiri actuale
O șoferiță din Alba Iulia a fost prinsă conducând cu anvelope de vară pe autostrada acoperită de zăpadă și a fost sancționată

O femeie din Alba Iulia a fost sancționată cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără certificatul de înmatriculare, după ce a fost prinsă conducând pe autostradă cu anvelope de vară, neadaptate condițiilor meteo.

Un șofer cu anvelope de vară a provocat un accident cu două victime, în Botoșani. Ce amendă a primit
Stiri actuale
Un șofer cu anvelope de vară a provocat un accident cu două victime, în Botoșani. Ce amendă a primit

Un şofer a fost amendat cu 4.000 de lei şi a rămas fără certificatul de înmatriculare a autoturismului, ca urmare a faptului că utiliza anvelope de vară şi a produs un accident rutier soldat cu victime.

Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă, în Franța, la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani
Stiri actuale
Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă, în Franța, la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani

Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă în Franța la doi ani de închisoare și 100.000 de euro amendă pentru spălare de bani.  

Amendă de 4.000 de lei pentru drumarii din Gorj. Un camion cu lemne a blocat circulația și a lovit acoperișul unei case
Stiri actuale
Amendă de 4.000 de lei pentru drumarii din Gorj. Un camion cu lemne a blocat circulația și a lovit acoperișul unei case

Drumarii din Gorj au fost amendați în urma unui accident petrecut în Defileul Jiului.

Recomandări
Inflația a scăzut ușor în decembrie, dar a fost peste ținta BNR. Ce s-a scumpit cel mai mult
Stiri Economice
Inflația a scăzut ușor în decembrie, dar a fost peste ținta BNR. Ce s-a scumpit cel mai mult

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%, potrivit datelor publicate de INS.

Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”
Stiri externe
Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că orice altceva în afară de controlul SUA asupra Groenlandei este inacceptabil, chiar cu câteva ore înainte ca vicepreședintele JD Vance să se vadă cu oficiali danezi și groenlandezi pentru negocieri.

David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025
Stiri Sport
David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent.

