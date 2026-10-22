Recent, Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL) a anunțat într-un comunicat de presă citat de Agerpres că propune constituirea unei Platforme Conservator-Liberale, deschisă tuturor forțelor politice și civice care împărtășesc valorile conservatoare și liberale.

Decizia a fost luată după ce Tribunalul București a aprobat hotărârea Congresului din 17 iulie 2026 privind schimbarea denumirii partidului în Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL). Potrivit rezoluției, noua denumire reprezintă asumarea explicită a identității conservatoare, promovată de umaniști încă de la înființarea Partidului Umanist Român (PUR), în 1991.

Profesorul de științe politice Cristian Preda a declarat într-un interviu realizat de Diana Enache pentru ȘtirileProTV.ro că această transformare ar putea viza intrarea PUCL în Parlament, la următoarele alegeri, cu ajutorul unei platforme politice de tip conservator, care să adune partidele mai mici.

Preda subliniază faptul că în partidul care a fost fondat de Dan Voiculescu au fost cooptați recent foști membri din AUR și PSD.

„Dacă vă uitați la ce se întâmplă în marginea scenei politice, de pildă la un actor precum Dan Voiculescu, el a recuperat auriști, foști auriști și foști PSD-iști, Cristian Diaconescu și Sorin Lavric, sunt împreună într-un grup care își propune să fie o punte, cum a mai fost PUR, între PSD și PNL. Acum își propune să fie între PSD și AUR. Există un fenomen de agregare a forțelor politice care sunt mărunte și care pot juca rolul ăsta de liant.

Eu cred că ăsta este proiectul din spatele convertirii Partidului Umanist Social-Liberal într-un Partid Umanist Social-Conservator. Și, e doar o ipoteză, însă ce se va întâmpla în lunile următoare ne va arăta dacă în perspectiva alegerilor din 2028 sau eventual, la un termen anticipat, avem această revenire la blocuri electorale. Sau partidele vor continua să meargă singure, și atunci să fărâmițeze în continuare Parlamentul, fără să aibă această cultură a compromisului de care vorbeam aici”, a explicat Cristian Preda.

Interviul integral cu profesorul de științe politice Cristian Preda poate fi urmărit aici.