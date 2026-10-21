“Sunt mai degrabă oportuniști care cred că participarea la un mic dejun cu rugăciune sau la o partidă de golf schimbă politica externă sau percepția unei țări”, a declarat Cristian Preda, profesor de Științe Politice la Universitatea din București, într-un interviu realizat de Diana Enache pentru știrileprotv.ro.

„Vom fi pierduți! Ăsta e cuvântul.”

Cristian Preda: “În perspectiva în care Republicanii pierd Congresul și vom avea o confruntare între Trump și măcar una dintre Camere, România este cumva într-o situație și mai proastă decât a fost în acești doi ani, în care un ambasador numit de Iohannis încerca să mai lege niște fire. (…)

După aceste alegeri urmează o confruntare aprigă, în care noi suntem cumva pierduți. Nu suntem nici măcar conectați la o poziție consistentă a Uniunii și n-am participat la definirea unei poziții europene în raport cu administrația Trump.”

Diana Enache: Adică vom fi și mai derutați decât până acum?

Cristian Preda: “Da, vom fi pierduți. Vom fi pierduți! Ăsta este cuvântul. Și, în general, ceea ce a spus Luca Niculescu ieri, la sfârșitul mesajului lui - "Gândiți-vă că trăim într-o lume în schimbare, care nu ne va aștepta pe noi" - ăsta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru cei care decid politici în interiorul partidelor parlamentare.”

Cristian Preda spune că, “din păcate, problema e că politicienii din România nu sunt conectați nici la rețelele Democrate, nici la cele Republicane, astfel încât să poată să construiască rapid o politică sau o repoziționare.”

El a deplâns “o lipsă de profesionalism șocantă în această privință”, deși diplomația de la București are resurse pentru a construi astfel de conexiuni.

Pe de altă parte, el a amintit că “lobby-ul plătit de Președinție nu a reușit să îl ducă pe președinte la Casa Albă”, și că probabil, “ar trebui trase niște concluzii- să ne uităm pe ce se duc banii și care sunt rețelele care au fost conectate”, fără să fi produs niciun rezultat.

Nicușor Dan, „câine surd la vânătoare”

Cristian Preda a amintit, în context, și de vizita preconizată a lui Nicușor Dan în SUA, care “e un eșec” și a avertizat că va veni un moment în care președintelui i se va cere socoteală.

“L-au trimis pe președinte câine surd la vânătoare în Consiliul pentru Pace. Nu s-a întâmplat nimic de atunci, că s-a dus președintele și a zis că vom participa la reconstrucția din Gaza. Ăsta era planul. S-a mai întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat.

Pentru prima dată, cred, în istoria Președinției, s-au plătit bani - lobby pentru intrări la Casa Albă. Nu le avem. Cine e responsabil pentru asta? Aici e un examen care trebuie făcut, și faptul că se recompune peisajul parlamentar s-ar putea să îl ducă pe președinte într-o situație delicată, pentru că e posibil ca PNL și USR să înceapă să-i ceară socoteală lui Nicușor Dan.

Deci, acest scenariu nu-i deloc exclus. Un scenariu al unei confruntări și mai aprige, în care președintele este presat și de PNL-USR, care l-au menajat până acum.”