Ilie Bolojan și premierul olandez au mâncat la popotă, alături de militari, la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii | VIDEO

Stiri Politice
30-12-2025 | 16:45
bolojan popota campia turzii
Captură video: YouTube/Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său olandez despre sprijinul pentru Ucraina, perspectivele negocierilor de pace și contracararea campaniilor de dezinformare ale Rusiei. Cei doi au luat masa alături de militari, la Baza Aeriană 71.

autor
Alexandru Toader

Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, în cadrul vizitei de lucru de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, despre sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru a ajunge la pace în Ucraina şi răspunsul la ameninţările hibride şi la campaniile de dezinformare ale Rusiei. Cei doi oficiali s-au întâlnit şi cu militarii din bază, olandezi, români şi americani şi au mâncat la popotă.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au efectuat astăzi o vizită de lucru la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii români şi olandezi dislocaţi în bază.

Potrivit Executivului, vizita a oferit prilejul organizării consultărilor bilaterale privind situaţia de securitate din regiune şi cooperarea în cadrul NATO, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Dick Schoof
Premierul olandez vine în România. Unde va merge Dick Schoof, alături de Ilie Bolojan

”Cei doi prim-miniştri au discutat despre măsurile în curs pentru consolidarea prezenţei aliate pe Flancul Estic şi despre contribuţiile concrete ale statelor aliate la descurajarea şi apărarea colectivă. A fost subliniată contribuţia Regatului Ţărilor de Jos la misiunile NATO desfăşurate în România, inclusiv dislocarea dronelor militare şi a personalului Forţelor Aeriene olandeze. Au fost amintite şi proiectele comune în domeniul instruirii, în special Centrul de instruire pentru piloţi F-16 de la Borcea”, arată Guvernul.

De asemenea, întâlnirea cu militarii din bază, olandezi, români şi americani, a oferit prilejul unui dialog direct privind misiunile desfăşurate şi condiţiile operaţionale.

”Prim-ministrul României a apreciat profesionalismul şi responsabilitatea cu care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile, subliniind rolul cooperării multinaţionale în menţinerea securităţii regionale”, se menţionează în comunicat.

Cei doi prim-miniştri au discutat şi despre sprijinul acordat Ucrainei, evidenţiind necesitatea unei abordări unitare la nivel aliat, în cadrul NATO, precum şi a unei cooperări strânse cu Statele Unite. Au mai fost abordate şi aspectele legate de negocierile actuale pentru a ajunge la pace în Ucraina, cât şi răspunsul coordonat la ameninţările hibride şi la campaniile de dezinformare ale Rusiei.

”Vizita confirmă nivelul ridicat al cooperării dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos şi continuitatea unui parteneriat adaptat realităţilor actuale de securitate, cu contribuţii concrete în plan aliat şi regional”, mai transmite Executivul, potrivit News.ro.

Alături de prim-ministrul României au participat la vizită viceprim-ministrul Radu-Dinel Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, consilierul de stat Luminiţa Odobescu, precum şi general-locotenent Dragoş-Dumitru Iacob, locţiitor al şefului Statului Major al Apărării.

Sursa: News.ro

