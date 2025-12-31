Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".

"Dragi români, vă doresc multă sănătate şi un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanţe şi să îndreptăm multe neajunsuri. Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute. Anul viitor am încredere că putem depăşi greutăţile şi să facem din România, ţara noastră, un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun", a scris prim-ministrul, în Ajun de An Nou, pe pagina sa de Facebook.

Şeful Executivului urează "La mulţi ani!". "Dumnezeu să aibă în pază toţi românii de pretutindeni!", îşi încheie Ilie Bolojan mesajul.

