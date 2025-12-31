Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe

Stiri Politice
31-12-2025 | 19:52
Ilie Bolojan
IMAGO

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".

autor
Stirileprotv

"Dragi români, vă doresc multă sănătate şi un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanţe şi să îndreptăm multe neajunsuri. Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute. Anul viitor am încredere că putem depăşi greutăţile şi să facem din România, ţara noastră, un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun", a scris prim-ministrul, în Ajun de An Nou, pe pagina sa de Facebook.

Şeful Executivului urează "La mulţi ani!". "Dumnezeu să aibă în pază toţi românii de pretutindeni!", îşi încheie Ilie Bolojan mesajul.

Sursa: Pro TV

Etichete: mesaj, ilie bolojan, Anul Nou,

Dată publicare: 31-12-2025 19:52

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie
Stiri Politice
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.

Bolojan a anunțat ce urmează în 2026. Tăierile și reformele pregătite de Guvern pentru anul următor. „Avem acord în coaliție”
Stiri Politice
Bolojan a anunțat ce urmează în 2026. Tăierile și reformele pregătite de Guvern pentru anul următor. „Avem acord în coaliție”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale.

Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”
Stiri Politice
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

Recomandări
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie
Stiri Politice
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.

Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii
Stiri actuale
Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii

Cei care plănuiesc să iasă din case la miezul nopții, trebuie să fie pregătiți de o noapte geroasă în multe orașe. La Brașov, de exemplu, se anunță minus 12 grade și s-ar putea să ningă slab.

Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni
Stiri Politice
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28