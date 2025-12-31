Pensiile speciale ale magistraților, blocate la CCR. Variantele luate în calcul pentru a evita pierderea banilor din PNRR

Absența celor patru judecători ai Curții Constituționale de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația, ca să nu pierdem 231 de milioane de euro din PNRR.

Invocând Constituția și reglementări internaționale, un deputat USR susține că CCR poate să dea o soluție și fără votul acestor magistrați. Asta în timp ce Raluca Turcan, de la PNL, spune că vrea să modifice legea pentru ca membrii Curții să fie revocați de Parlament.

Reforma pensiilor speciale este un jalon din PNRR, iar neîndeplinirea lui ar costa statul român 231 de milioane de euro. La solicitarea Știrilor ProTV, reprezentanții Guvernului au arătat că: „În acest moment, așteptăm observațiile CE. Ar fi de dorit ca legea să fie promulgată până la trimiterea observațiilor, cel târziu în termenul ulterior de răspuns, de o lună, al României.”

Ilie Bolojan, premierul României: Am abordat și problema pensiilor speciale. Așteptăm decizia CCR care să clarifice aceste aspect”.

Deputatul care a cerut ca toti cei patru judecători CCR propuși de PSD, care au absentat la ședință, să fie înlăturați din funcție așteaptă acum ca sesizarea să primească un număr de înregistrare, iar Curtea să dezbată cererea.

Legea spune că pentru a fi luată o decizie privind pensiile magistraților, toți cei nouă judecători trebuie să fie prezenți și să voteze pe 16 ianuarie.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, avocat de profesie, oferă o altă variantă prin care Curtea Constituțională să dea o solutie și fără cei patru: Constituția României dă voie CCR să nu aplice legislația națională - dacă este în conflict cu reglementări internaționale.

Alexandru Dumitru, deputat USR și avocat: „Observând, Curtea Constituțională, că există un blocaj, un blocaj care, evident, este în disonanță totală cu statul de drept, poate să spună în felul următor: nu mai aplic acest minim cvorum, urmând să se pronunță pe cei cinci”.

Pornind de la această situație, deputata PNL, Raluca Turcan, propune modificarea legii de funcționare a CCR - de la introducerea unor sancțiuni pentru o boicotare nejustificată a adoptării unei decizii, până la revocarea de către Parlament a judecătorilor pentru încălcări ale Constituției.

Raluca Turcan, deputat PNL: „Când patru judecători pot bloca deliberat adoptarea unei decizii esențiale prin amânări repetate și boicot procedural, prin neprezentarea la serviciu, vorbim, de fapt, despre o sfidare a interesului public”.

Curtea Constituțională a amânat de trei ori o decizie pentru proiectul care ar crește vârsta de pensionare a magistraților și le-ar scădea cuantumul pensiei.

Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

