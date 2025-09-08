Cumpărături făcute ”pe firmă”? PSD vrea să elimine multe dintre aceste facilități: ”Se văd în încasările de TVA”

Stiri Politice
08-09-2025 | 16:12
sorin grindeanu
PSD vrea să elimine, prin lege, modalitatea prin care unele facilități pot fi deduse de firmele din România din TVA. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, care a spus că ”sunt lucruri care se văd” în încasări.

Grindeanu a explicat, într-o discuție cu jurnaliștii, că în acest moment în România sunt foarte multe facilități prin care poți să-ți deduci TVA, inclusiv hainele sau mâncarea pentru câini.

Liderul PSD susține că acest lucru se întâmplă pentru că ”se găsesc non-stop tot felul de subterfugii și de optimizări, prin care acest TVA fuge”.

Această măsură ar putea fi inclusă într-un viitor Pachet 3 de măsuri fiscale, pentru reducerea deficitului bugetar.

”Dacă am face un exercițiu și am lua timp de o lună bonurile, de exemplu, de la mall Băneasa, să vedeți de la unul din marii ... să spunem, marile magazine de acolo de haine, să vedeți că ... și sunt aproape convins că undeva în jur de 40% din ceea ce se cumpără, haine, sunt cumpărate pe firmă, ceea ce nu e în regulă.

Premierul, întrebat dacă TVA s-ar putea majora din nou: "Nu a existat o astfel de discuţie, nu s-a discutat o atare ipoteză"

Astea sunt lucruri care se văd în încasările de TVA. Ne tot mirăm de ce avem acest grad mic de colectare a TVA-ului, pentru că se găsesc non-stop tot felul de subterfugii și de optimizări, cum le numiți dumneavoastră, prin care acest TVA fuge. Mâncarea pentru câini cumpărată pe firmă. Lucruri de acest tip sunt exemple care, de altfel, lucru la ceea ce am spus, la un grad mic de colectare a TVA-ului, comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană.

Aceste lucruri le vor reglementa, de asemenea, în acest pachet trei de care aminteam în această lege a treia care va fi depusă după închiderea întregii proceduri.”, a mai spus Grindeanu.

Recent, Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru Pachetul 2 de măsuri fiscale, care include schimbări referitoare la pensiile magistraților, dar și majorări de taxe anul viitor.

Cine sunt cei doi studenți care au murit după ce mașinile lor s-au ciocnit, în Argeș. „Venea cu viteză foarte mare”

