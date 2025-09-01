Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”

Stiri Politice
01-09-2025 | 12:56
Adrian Caciu, Marcel Ciolacu
Inquam Photos / Casian Mitu

PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar. 

autor
Cristian Matei

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a fost întrebat de jurnaliști, luni, dacă partidele din coaliție iau în calcul să crească din nou taxa pe valoare adăugată dacă, în octombrie, ”nu se strâng cele 30 de miliarde de lei” pe care și le-au propus partidele.

Câciu a declarat că PSD ”exclude” această variantă, iar dacă celelalte partide nu găsesc alte soluții mai bune pentru a aduna bani la buget, atunci ... ”să cedeze Ministerul de Finanțe”.

Dacă cineva gândește așa, de prin coaliție sau de prin partidele care formează, vă spun că asta exclude PSD-ul din orice discuție. Iar dacă nu au alte soluții, să cedeze Ministerul de Finanțe. Am mai spus-o o dată, această creștere a TVA, ok, am acceptat-o, a fost decizia domnului Bologan, deși știți foarte bine că și președintele a spus să nu crească TVA-ul, putea fi înlocuită foarte simplu, că acel impozit pe bogați, cum îi spun eu, impozitul progresiv, aduce mai mulți bani.

De ce trebuie neapărat să creștem prețurile la tot poporul? De ce? De ce? Când unii stau pe 40% din veniturile populației? Nu știți poate cifrele. 1.900.000 de persoane dețin 40% din total venituri, în timp ce celelalte, până la 20 de milioane, aproape 18.000 de oameni, au doar 60%. Adică de ce să nu mă duc să impozitez acolo? De ce să pun TVA pe toată lumea.”, a spus fostul ministru de Finanțe.

Citește și
Alexandru Nazare
Guvernul pregătește o nouă schimbare la TVA pentru a reduce evaziunea. Cum se va aplica măsura

El spune că, dacă se va pune vreodată această problemă în ședințele coaliției de guvernare, PSD se va opune.

Reporter: Păi și ce o să faceți?

Adrian Câciu: ”Păi o să avem această discuție dacă o să spună că nu sunt bani îndeajuns .. Dar, totuși, ar fi puțin neserioși. Faci reforma din pachetul ... faci pachetul doi, vii și cu pachetul trei pe care îl vom lansa în curând, de stimulare economică și spui nu ne ajung banii, mai trebuie să punem, să punem TVA. Nu, nu, haideți. Fără PSD, da. Dar cu PSD nu.”

La rândul lor, cei din Uniunea Salvați România au transmis că ”nu s-a discutat și nu se va discuta în coaliție creșterea TVA la 23%”.

De la 1 august, TVA s-a majorat

De la 1 august, TVA s-a majorat pentru toate produsele și serviciile, de până la 21%, o măsură care are drept scop salvarea bugetului de stat.

Astfel, TVA-ul pentru produsele alimentare s-a mărit cu două puncte procentuale, de la 9 la 11%. Tot de la 1 august a crescut și TVA pentru locuințe de la 9 la 21 %.

S-au scumpit și carburanții, pentru că și accizele s-au mărit cu 10 % de la 1 august. De asemenea, și TVA a crescut la 21%.

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, PSD, tva,

Dată publicare: 01-09-2025 12:14

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Crește plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. Precizări importante de la Guvern
Stiri Economice
Crește plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. Precizări importante de la Guvern

Guvernul a decis joi majorarea plafonului de scutire de TVA de la 300.000 lei la 395.000 lei, care intră în vigoare de la 1 septembrie. De asemenea, s-a simplificat procesul de înregistrare în scopuri de TVA, dar și de ieșire din sistemul TVA.

Guvernul pregătește o nouă schimbare la TVA pentru a reduce evaziunea. Cum se va aplica măsura
Stiri Economice
Guvernul pregătește o nouă schimbare la TVA pentru a reduce evaziunea. Cum se va aplica măsura

Guvernul ia în calcul să introducă taxarea inversă pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026. Mecanismul este negociat cu Comisia Europeană și ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală.

Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA
Stiri Economice
Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o amplă acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic.

Ministrul Finanţelor: Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA sunt false
Stiri Economice
Ministrul Finanţelor: Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA sunt false

Regula fiscală e neschimbată: TVA se aplică la data facturării sau a plății din contract, nu la perioada consumului, afirmă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.  

Prima zi cu noul TVA, mărit, de până la 21%, de la care se așteaptă salvarea bugetului. Cine a scumpit, cine nu încă
Stiri actuale
Prima zi cu noul TVA, mărit, de până la 21%, de la care se așteaptă salvarea bugetului. Cine a scumpit, cine nu încă

De vineri, TVA s-a majorat pentru toate produsele și serviciile, dar prețurile nu au crescut deocamdată peste tot. Unii vând încă de pe stoc, alții au profitat de moment și au scumpit instant, încă de la prima oră.

Recomandări
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: Vă rugăm să nu ne blamaţi

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Cod galben de temperaturi ridicate în 16 județe și în Capitală. Maximele ajung la 35 de grade
Vremea
Cod galben de temperaturi ridicate în 16 județe și în Capitală. Maximele ajung la 35 de grade

Meteorologii au emis Cod galben de caniculă marți în mai multe regiuni, iar la București temperatura va ajunge la 35 de grade, cu disconfort termic ridicat.

FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
Stiri externe
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a fost nevoit să aterizeze forțat, ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.

 

Top citite
1 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
3 chicago
Shutterstock
Stiri externe
Primarul din Chicago a mobilizat poliția pentru a ”respinge” militarii trimiși de Trump. ”Nu vrem tancuri în oraș”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Septembrie 2025

03:28:53

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28