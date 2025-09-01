Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”

PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar.

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a fost întrebat de jurnaliști, luni, dacă partidele din coaliție iau în calcul să crească din nou taxa pe valoare adăugată dacă, în octombrie, ”nu se strâng cele 30 de miliarde de lei” pe care și le-au propus partidele.

Câciu a declarat că PSD ”exclude” această variantă, iar dacă celelalte partide nu găsesc alte soluții mai bune pentru a aduna bani la buget, atunci ... ”să cedeze Ministerul de Finanțe”.

”Dacă cineva gândește așa, de prin coaliție sau de prin partidele care formează, vă spun că asta exclude PSD-ul din orice discuție. Iar dacă nu au alte soluții, să cedeze Ministerul de Finanțe. Am mai spus-o o dată, această creștere a TVA, ok, am acceptat-o, a fost decizia domnului Bologan, deși știți foarte bine că și președintele a spus să nu crească TVA-ul, putea fi înlocuită foarte simplu, că acel impozit pe bogați, cum îi spun eu, impozitul progresiv, aduce mai mulți bani.

De ce trebuie neapărat să creștem prețurile la tot poporul? De ce? De ce? Când unii stau pe 40% din veniturile populației? Nu știți poate cifrele. 1.900.000 de persoane dețin 40% din total venituri, în timp ce celelalte, până la 20 de milioane, aproape 18.000 de oameni, au doar 60%. Adică de ce să nu mă duc să impozitez acolo? De ce să pun TVA pe toată lumea.”, a spus fostul ministru de Finanțe.

El spune că, dacă se va pune vreodată această problemă în ședințele coaliției de guvernare, PSD se va opune.

Reporter: Păi și ce o să faceți?

Adrian Câciu: ”Păi o să avem această discuție dacă o să spună că nu sunt bani îndeajuns .. Dar, totuși, ar fi puțin neserioși. Faci reforma din pachetul ... faci pachetul doi, vii și cu pachetul trei pe care îl vom lansa în curând, de stimulare economică și spui nu ne ajung banii, mai trebuie să punem, să punem TVA. Nu, nu, haideți. Fără PSD, da. Dar cu PSD nu.”

La rândul lor, cei din Uniunea Salvați România au transmis că ”nu s-a discutat și nu se va discuta în coaliție creșterea TVA la 23%”.

De la 1 august, TVA s-a majorat

De la 1 august, TVA s-a majorat pentru toate produsele și serviciile, de până la 21%, o măsură care are drept scop salvarea bugetului de stat.

Astfel, TVA-ul pentru produsele alimentare s-a mărit cu două puncte procentuale, de la 9 la 11%. Tot de la 1 august a crescut și TVA pentru locuințe de la 9 la 21 %.

S-au scumpit și carburanții, pentru că și accizele s-au mărit cu 10 % de la 1 august. De asemenea, și TVA a crescut la 21%.

