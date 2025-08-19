Deficitul României depășește ținta stabilită de UE. Nazare: Cheltuim mai mult decât încasăm și colectăm prea puțin

România continuă să aibă cel mai mare deficit din UE. Ministrul de Finanțe explică faptul că țara noastră cheltuie permanent mai mult decât încasează.

„Urmăresc cu interes dezbaterea publică din această perioadă şi îmi atrag atenţia în mod deosebit unele alunecări de discurs şi direcţiile de distragere a atenţiei de la adevărurile economice de bază. De ce suntem nevoiţi să luăm acum măsuri de redresare şi de ce deficitul ne priveşte pe toţi? În ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În pandemie, toate statele şi-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populaţia şi economia. Diferenţa este că, în timp ce alte ţări au retras treptat aceste măsuri, reducându-şi totodată şi deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat - dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm şi colectăm mai puţine venituri decât ar trebui”, a scris, marţi, Alexandru Nazare.

Un deficit bugetar ridicat înseamnă mai multă datorie publică, costuri mai mari cu dobânzile, „care sunt plătite din taxele noastre şi mai puţini bani disponibili pentru drumuri, spitale, şcoli sau investiţii care să creeze locuri de muncă şi alte oportunităţi”, mai susține ministrul.

România, campioana UE la deficit bugetar

„Cât de departe suntem de vecinii noştri europeni? Cu o medie de peste 7%, România se află departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar. Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate şi şansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunităţi pentru toţi românii”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Nazare consideră că pachetele fiscal-bugetare promovate sunt esenţiale, deoarece corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor şi reduc costurile de finanţare ale statului.

„Cu alte cuvinte, fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare şi un nivel de trai mai bun pentru toţi şi mai puţin către plata dobânzilor. Este singura cale responsabilă pentru a pune finanţele României pe un drum solid şi pentru a asigura o creştere economică mai rapidă şi mai sănătoasă", a mai scris oficialul pe pagina sa de socializare.

