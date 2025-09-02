Premierul, întrebat dacă TVA s-ar putea majora din nou: ”Nu a existat o astfel de discuţie, nu s-a discutat o atare ipoteză”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu s-a discutat în coaliţie ipoteza majorării TVA, așa cum s-a vehiculat în unele publicații online.

"Nu a existat o astfel de discuţie, nu s-a discutat o atare ipoteză, dar, dacă vă aduceţi aminte, atunci când TVA pentru HoReCa a rămas la 11%, am anunţat că în luna octombrie se va face o evaluare a acestei situaţii, cât s-a încasat, cum s-a încasat, care este dinamica şi vom lua o decizie dacă va rămâne la acest nivel sau se va duce la cota standard", a precizat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Premierul a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă poate să dea asigurări că, în cazul în care în toamna acestui an veniturile nu sunt suficiente şi nu se reduce deficitul bugetar, nu va creşte TVA de la 21 la 23%.

El a spus că "aceasta a fost o premisă în acest domeniu", menţionând că "despre alte creşteri de TVA nu s-a discutat".

"În acelaşi timp, trebuie să spunem deschis: a ţine echilibrele bugetare înseamnă un echilibru între venituri şi cheltuieli. Dacă vrem să nu discutăm de acum înainte de creşteri de venituri, doar să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit, trebuie să insistăm în continuare pe partea de reduceri de cheltuieli. Nu se poate altfel", a punctat premierul.

Recent, și fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a fost întrebat același lucru de jurnaliști.

El a declarat că PSD ”exclude” această variantă, iar dacă celelalte partide nu găsesc alte soluții mai bune pentru a aduna bani la buget, atunci ... ”să cedeze Ministerul de Finanțe”.

