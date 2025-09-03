Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

Totuşi, şeful statului a spus că există posibilitatea ca industria ospitalităţii să fie afectată anul viitor.

„La HORECA este o discuţie, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie", a afirmat el.

Nicuşor Dan a vizitat, miercuri, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unităţii 1.

Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan din cauza reformelor fiscale

Fostul candidat în alegerile prezidențiale Elena Lasconi face un apel public la șeful statului, „să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare”.

„În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară.”, susține Lasconi într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ea amintește faptul că atât președintele cât și premierul au fost primari, iar asta înseamnă că „înțeleg administrație publică”.

