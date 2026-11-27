Constantin Toma: „Aş considera o bucurie dacă m-ar da afară din PSD înainte de Crăciun”
Primarul Buzăului Constantin Toma spune că şi-ar dori să fie exclus din PSD până în sărbători. A făcut declaraţia vineri, după şedinţa Consiliului Local, când a fost întrebat în legătură cu afirmaţiile preşedintelui PSD Buzău despre o posibilă excludere.
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„Sper să-mi fac un cadou înainte de Crăciun, să mă simt şi eu bine. A zis că o prelungeşte până în ianuarie, ca să nu-mi creeze probleme de sărbători. Dar eu aş considera o bucurie dacă m-ar da afară înainte de Crăciun", a spus edilul, potrivit News.ro.
Întrebat dacă preşedintele PSD Romeo Lungu îi face jocul şi îl mai ţine totuşi în partid, edilul a precizat că el nu are niciun joc cu actuala conducere a PSD Buzău şi nicio strategie ascunsă.
„Nu am decât un singur joc de jucat: joc pentru Buzău şi pentru buzoieni", a spus Toma.
De asemenea, primarul a reafirmat că s-ar îndrepta spre "aripa Bolojan" din PNL deşi recunoaşte că nu ştie încă cine o reprezintă la Buzău.
„Trebuie să o identificăm. Eu mă duc cu capul înainte, nu e nicio problemă", a explicat el.
Dacă nici liberalii nu-l primesc, Toma a spus în glumă că poate măcar UDMR să facă o aripă special pentru el.
„Rămân independent. M-ar primi şi cei de la UDMR, care ar face o secţie în limba română special pentru mine", a mai spus Constantin Toma.
Constantin Toma a demisionat, în iunie, din funcţiile de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene. A declarat atunci că ar fi plecat cu totul din partid dacă legea nu i-ar fi luat mandatul de primar. Excluderea, spre deosebire de plecarea voluntară, nu îi afectează mandatul.
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