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„Sper să-mi fac un cadou înainte de Crăciun, să mă simt şi eu bine. A zis că o prelungeşte până în ianuarie, ca să nu-mi creeze probleme de sărbători. Dar eu aş considera o bucurie dacă m-ar da afară înainte de Crăciun", a spus edilul, potrivit News.ro.

Întrebat dacă preşedintele PSD Romeo Lungu îi face jocul şi îl mai ţine totuşi în partid, edilul a precizat că el nu are niciun joc cu actuala conducere a PSD Buzău şi nicio strategie ascunsă.

„Nu am decât un singur joc de jucat: joc pentru Buzău şi pentru buzoieni", a spus Toma.

De asemenea, primarul a reafirmat că s-ar îndrepta spre "aripa Bolojan" din PNL deşi recunoaşte că nu ştie încă cine o reprezintă la Buzău.

„Trebuie să o identificăm. Eu mă duc cu capul înainte, nu e nicio problemă", a explicat el.

Dacă nici liberalii nu-l primesc, Toma a spus în glumă că poate măcar UDMR să facă o aripă special pentru el.

„Rămân independent. M-ar primi şi cei de la UDMR, care ar face o secţie în limba română special pentru mine", a mai spus Constantin Toma.

Constantin Toma a demisionat, în iunie, din funcţiile de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene. A declarat atunci că ar fi plecat cu totul din partid dacă legea nu i-ar fi luat mandatul de primar. Excluderea, spre deosebire de plecarea voluntară, nu îi afectează mandatul.