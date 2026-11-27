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La ediția de anul viitor vin jurnaliști, scriitori și artiști premiați din Europa și din lume, care documentează în profunzime realitățile care definesc prezentul: de la războaie și democrații fragile, la inteligența artificială și migrație.

Printre primii speakeri confirmați sunt Evan Ratliff, creatorul podcastului Shell Game, romanciera Tatiana Țîbuleac, corespondenta Reuters în Ucraina Lizzie Johnson și artistul Dan Perjovschi.

Tema ediției: „Here”

„Here”, tema ediției din 2027, deschide o conversație despre o serie de subiecte și fenomene care definesc realitățile pe care le trăim atât local, cât și transfrontalier: AI, migrație, războaie, democrație. Tema evenimentului este și o invitație de a oferi timp și atenție narațiunilor care vorbesc despre unde suntem azi, cum am ajuns aici și ce devine posibil când putem privi lumea în care trăim atent și onest. Prin subiectele următoarei ediții, The Power of Storytelling vrea să ofere poveștilor importante – și celor care le documentează în profunzime – locul, timpul și atenția pe care le merită.

„Trăim cu capacitatea de atenție spulberată și cu o senzație accelerată de înstrăinare – chiar și atunci când suntem în spațiul de care aparținem”, spune Cristian Lupșa, gazda evenimentului. „Ca să ieșim din aceste capcane, avem nevoie să înțelegem mai bine ce ne-a adus aici și ce povești putem spune despre viitor ca să trăim realități diferite. Asta vor face invitații noștri, iar promisiunea pentru public rămâne că vor fi găzduiți timp de două zile cu grijă și cu intenția de a simți conexiune și apartenență, fiindcă e esențial pentru noi ca The Power of Storytelling să fie o lume în care intri și nu te simți nelalocul tău.”

Printre speakeri, artiști expuși la MoMA, oameni de media nominalizați ai premiilor Pulitzer

Speakerii care vor vorbi pe scena The Power of Storytelling în aprilie 2027 aduc cu ei perspective internaționale și multidisciplinare și sunt profesioniști din domenii variate – de la jurnaliști, la autori de ficțiune sau artiști vizuali. Sunt câștigători ai unora dintre cele mai

prestigioase premii, precum Premiul Uniunii Europene pentru Literatură, nominalizați ai premiilor Pulitzer, Peabody sau National Book Award, sau cu lucrări expuse în marile muzee ale lumii. Printre aceștia, se numără:

Tatiana Țîbuleac - scriitoare premiată din Republica Moldova și fostă jurnalistă. Al doilea său roman, Grădina de Sticlă, a primit Premiul Uniunii Europene pentru Literatură. Cel mai recent, Când ești fericit, lovește primul, abordează tema migrației și a rănilor lăsate de tranziția post-sovietică a anilor ‘90. Cărțile sale au fost traduse în 23 de limbi.

Mark Little - antreprenor și jurnalist, scrie despre impactul tehnologiei asupra creativității, inovației și comunităților, a construit două start-up-uri de succes și a lucrat în trecut pentru Twitter și Spotify.

Evan Ratliff - jurnalist de investigație premiat, autor de bestseller și scenaristul și gazda podcastului Shell Game, un podcast despre viitorul umanității în epoca AI.

Sophie Bridges - autoare și producătoare de podcast, lucrează alături de Evan Ratliff pentru a realiza Shell Game. Anterior, a produs podcasturi în cadrul Pineapple Street Studios, unde munca sa a fost nominalizată la premiile Pulitzer și Peabody.

Dan Perjovschi - artist vizual și reporter român, cunoscut pentru lucrări în care surprinde, adesea cu ironie, actualitatea politică și socială. Printre expozițiile sale personale se numără cele de la MoMA (2007), Tate Modern (2006), Kunsthalle Basel (2007), iar lucrările sale au fost prezentate în muzee din toată lumea.

Lizzie Johnson - corespondent principal în Ucraina al Reuters. Anterior, a relatat despre incendiile de vegetație pentru San Francisco Chronicle, experiență care a dus la prima sa carte, PARADISE: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, a cărei adaptare cinematografică a fost nominalizată la Oscar.

Rumena Bužarovska - scriitoare și traducătoare din Macedonia de Nord, autoarea romanului Tony și a patru volume de proză scurtă, traduse în peste 15 limbi.

Monika Radojevic - scriitoare și poetă brazilo-muntenegreană, născută și crescută la Londra. A lucrat ani de zile în sectorul politic feminist, iar poezia și proza ei explorează constant dinamica puterii, inegalitatea și libertatea. Monika este cea mai tânără câștigătoare de până acum a premiului #Merky Books New Writers’ Prize.

Un spațiu pentru storytelling ca instrument de schimbare socială

The Power of Storytelling susține jurnalismul narativ și puterea poveștilor de a produce schimbare socială. De-a lungul celor 11 ediții, conferința s-a dezvoltat ca un loc pentru idei de profunzime despre lumea de azi, și aduce laolaltă oameni care modelează conversații importante în domeniile lor: jurnaliști, profesioniști în comunicare, artiști, designeri, regizori, activiști civici, antreprenori și studenți.

The Power of Storytelling a adunat împreună peste 1.200 de participanți în cadrul ultimelor două ediții – din 2025 și 2026, și peste 3.000 de la prima ediție, din 2011. An de an, în sală au fost participanți din aproximativ 15 țări din toată lumea. În tot acest timp, conferința a adus pe scenă peste 100 de speakeri, inclusiv numeroși câștigători de Pulitzer, Peabody și National Magazine Award.

Ediția din 2027 va avea loc la NORD Events Center by Globalworth, București, pe 3 și 4 aprilie. Biletele sunt disponibile online, pe Eventbook, iar cei care achiziționează biletele folosind carduri UniCredit Bank primesc un discount de 10%.

Identitatea vizuală a ediției 2027 este semnată de Oana Barbonie.

Ediția 2027 este inspirată de UniCredit Bank și susținută de:

- PPC – Energy partner

- Globalworth și Globaworth Nord Events – Hosting partners

- Regina Maria – Introspection partner

- Inditex – Supporter

- VOYO – Streaming partner

- STORIA, Globant, Aqua Carpatica – Friends

- Crafters – Communication partner

- Cărturești – Bookstore partner

- Sheraton – Hospitality partner

- RetuRO – Sustainability partner

Partenerii media ai conferinței sunt Pro TV, Hotnews, IQads, Spotmedia, Weekend Adevărul, Vorbitorincii, Moldova.org.