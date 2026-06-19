„Miercuri la ora 17.00 am avut un Birou al organizaţiei municipale. Am luat la cunoştinţă de demisia preşedintelui organizaţiei municipale, domnul primar Constantin Toma, am desemnat un Birou de coordonare al organizaţiei municipale care va asigura conducerea şi gestionarea activităţii organizaţiei municipale până la alegerea unui nou Birou al organizaţiei municipale care, cred eu, va fi la anul în primăvară sau, dacă nu, în toamna acestui an în funcţie de deciziile care se iau în Comitetul Politic Naţional (CPN). (...) Acest Birou de coordonare va fi format din organizaţia judeţeană care trebuie să implice, atât eu cât şi secretarul executiv al PSD Buzău, Adrian Petre, vom avea doi coordonatori Adrian Petre, secretar executiv al organizaţiei judeţene şi Ionuţ Apostu, prim-vicepreşedintele Organizaţiei municipale. De asemenea coordonator, Oana Gheorghiu, viceprimar al Primăriei Municipiului Buzău, preşedintele Organizaţiei de femei (...) De când am intrat în PSD, baza organizaţiei, conducerea organizaţiei şi activitatea organizaţiei nu stau doar într-un singur om, stau în puterea echipei şi asta vom demonstra şi la viitoarele alegeri”, a declarat deputatul Romeo Lungu.

Preşedintele organizaţiei judeţene Buzău a declarat că de-a lungul timpului primarul Constantin Toma a adus numeroase critici colegilor social-democraţi, declaraţii care au afectat imaginea partidului. După demisiile din funcţiile ocupate în PSD, primarul municipiului Buzău a rămas doar cu calitatea de simplu membru de partid.

Șeful PSD Buzău: Declarațiile lui Constantin Toma au afectat imaginea partidului

„Până acum declaraţiile pe care dânsul le-a făcut, le făcea dintr-o funcţie de conducere la nivel naţional, pentru că primarul municipiului face parte de drept din CPN, dânsul şi-a dat demisa şi din CPN şi din cele două funcţii pe care le avea la nivel judeţean şi vorbea din funcţiile de lider al organizaţiei. Acum domnul Toma este un simplu membru care poate declara orice vrea. Deocamdată poate să se mai bucure domnul primar Toma de funcţia de membru al PSD, din funcţia de simplu membru. (...) Evident, se vede o răcire politică între noi şi fostul preşedinte al organizaţiei municipale. (...) Până acum, declaraţiile domnului primar au fost destule, mai ales pentru imaginea partidului nostru şi pentru funcţia pe care o avea. De la nivelul la care el declara împotriva partidului am fost foarte nemulţumit pentru că un lider al organizaţiei judeţene, până la urmă, declara împotriva partidului pe care el l-a reprezentat şi îl reprezintă în continuare. Este un simplu membru şi în perioada următoare o să analizăm foarte atent acest aspect şi atunci când vom dori noi, domnul primar Toma nu va mai fi nici membru al organizaţiei. Din păcate, sau din fericire pentru noi, noi decidem dacă mai rămâne membru sau nu, domnul Toma nu poate să decidă dacă mai rămâne membru sau nu. Poate să decidă prin demisie. Decizia ne aparţine nouă în privinţa calităţii de membru. O să-l mai lăsăm, cum am spus, să se mai chinuie puţin în funcţia de membru”, a precizat Romeo Lungu.

Potrivit acestuia, conducerea PSD a făcut şi o radiografie a activităţii primarului, pe care o consideră bună în primul mandat, dar care a scăzut în ultimul timp.

„Din punctul meu de vedere sunt şi au fost proiecte bune pentru municipiul Buzău şi aceste lucruri s-au văzut în decursul anilor. Cred că domnul Toma a avut un prim mandat mult mai bun, dar totuşi mie mi se pare că este o scădere a activităţii ca primar. Sunt foarte multe proiecte fără o logică, cumva aduse aşa ca un hei-rup fără, poate unele fără acoperire legală, fără consultarea cetăţenilor, făcute pe repede înainte şi vedeţi dumneavoastră că anumite proiecte sau anumite hotărâri pe care le-au luat consilierii împreună cu primarul au fost pierdute în justiţie. Cred eu că această activitate se poate îmbunătăţi, dar doar prin consultare. (...) Atunci când te grăbeşti, atunci când nu ai o logică, atunci când ai decizii doar de unul singur s-ar putea să ai probleme şi vezi că ai probleme, pierzi fonduri europene, pierzi fonduri guvernamentale”, a mai precizat Romeo Lungu.

La începutul lunii iunie, primarul municipiului Buzău şi-a dat demisia din cele două funcţii de conducere pe care le ocupa în PSD, respectiv de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD, după ce o parte dintre consilierii locali din cadrul partidului au votat împotriva unor proiecte propuse de el.