Kim Jong Un susține necondiționat politicile lui Putin. Coreea de Nord continuă sprijinul militar și strategic pentru Rusia

09-01-2026 | 08:58
Kim Jong-un, Vladimir Putin, întâlnire oficială
Getty

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să sprijine "necondiţionat" toate politicile şi deciziile preşedintelui rus Vladimir Putin, a relatat agenţia oficială de presă a regimului de la Phenian, KCNA, citată de AFP.

Într-o scrisoare publicată de KCNA, Kim Jong Un declară că a simţit o "adevărată relaţie de camaraderie" cu Vladimir Putin şi că el consideră legăturile lor drept "cele mai preţioase".

"Cooperarea strânsă" între cele două ţări "va continua în diverse domenii în viitor", afirmă Kim Jong Un în mesajul său.

Angajament permanent față de Rusia

"Voi respecta şi voi susţine necondiţionat toate politicile şi deciziile dumneavoastră şi sunt gata să fiu întotdeauna alături de dumneavoastră şi de Rusia dumneavoastră", adaugă liderul nord-coreean, precizând că "această alegere va fi constantă şi permanentă".

Acest mesaj vine în urma unei scrisori trimise de preşedintele rus lui Kim Jong Un, pe care media de stat de la Phenian nu a făcut-o publică.

Citește și
revelion phenian 2026
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Potrivit agenţiei de presă sud-coreene Yonhap, această scrisoare ar fi putut fi trimisă de Putin cu ocazia zilei de naştere a lui Kim, pe 8 ianuarie.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei, trimiţându-i soldaţi pentru a respinge o incursiune ucraineană în regiunea rusă Kursk, în contextul invaziei declanşate de Rusia în Ucraina în februarie 2022.

Moscova şi Phenianul sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024.

Putin elogiază „prietenia invincibilă”

În cadrul unui schimb de urări de Anul Nou, Vladimir Putin a elogiat "prietenia invincibilă" între Rusia şi Coreea de Nord.

Phenianul şi-a intensificat testele cu rachete în ultimii ani cu scopul, potrivit analiştilor, de a-şi ameliora capacităţilor de lovire cu precizie, într-un gest de sfidare a SUA şi a Coreei de Sud şi pentru a testa arme înainte de a le exporta în Rusia.

Conform serviciilor secrete sud-coreene, Phenianul a desfăşurat aproximativ 15.000 de soldaţi în sprijinul Rusiei. În schimb, regimul lui Kim Jong Un a primit valută, bunuri şi tehnologie de la Moscova.

MApN, după controversele legate de zborul întârziat al lui Nicușor Dan de la Paris: „Avionul nu a avut nicio problemă”

Sursa: Agerpres

