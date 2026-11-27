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Șeful statului a menționat că alegerile din 2024 au fost un episod din războiul hibrid pe care Moscova îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene. Dovezile ar urma să fie prezentate într-un raport viitor.

Aflat la Bruxelles, șeful statului a explicat că la baza deciziei CCR au stat trei motive. Primele două erau dovedite la momentul respectiv: nerespectarea legii finanțării campaniilor electorale și folosirea publicității electorale nemarcate în favoarea lui Călin Georgescu. Al treilea a primit confirmări între timp, potrivit lui Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Nu a existat o analiză și nici nu putea să existe în 24 de ore, de întreaga utilizare excesivă a algoritmilor rețelelor sociale, pentru care CCR în momentul ăla a spus: există indicii serioase, și care ulterior au fost confirmate. Avem un raport al TikTok, care spune că a constatat ulterior că au fost 27.000 de conturi care au acționat coordonat”.

Potrivit lui Nicușor Dan, chiar dacă printre motivele menționate în hotărârea CCR de anulare a alegerilor nu se numără și influența rusă, asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Moscovei.

Nicușor Dan: „Chestiunea anulării alegerilor din punct de vedere juridic, în opinia mea, e lămurită. Ce nu este lămurit este chestiunea influenței ruse. Și nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani și până acum. Și aici sunt elemente, în opinia mea, foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie”.

Ulterior, șeful statului a revenit cu mai multe clarificări într-o postare pe Facebook: „Alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene”.

Procurorul general a adus anul trecut dovezi ale influenței ruse asupra alegerilor din 2024, potrivit președintelui, care promite că raportul pe care îl pregătește Administrația Prezidențială o să vină cu noi confirmări. Nu a precizat când.