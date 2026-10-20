Ministrul propus pentru Fondurile Europene, Mihai Ghigiu, consideră că aceasta ar putea să nu se mai regăsească în viitorul Plan de Parteneriat Național și Regional (PPNR), aferent perioadei de finanțare europeană 2028–2034.

Potrivit lui Ghigiu, România ar trebui să aibă o nouă lege a salarizării înainte de finalizarea viitorului plan european, pentru care un prim draft este așteptat la jumătatea anului 2027, iar forma finală, la începutul lui 2028.

„Cred că nu, PPNR va avea un prim draft la jumătatea anului viitor și un draft final la începutul anului 2028. Eu cred că România are nevoie de o lege a salarizării până la acel moment”, a declarat Mihai Ghigiu.

Ce prevede programul de guvernare despre legea salarizării

Programul de guvernare al guvernului Luca Niculescu-PSD prevede elaborarea, în cursul anului 2027, a unui proiect pentru o nouă lege a salarizării unitare. Acesta ar urma să fie realizat împreună cu sindicatele și instituțiile publice, iar reforma ar trebui să corecteze inechitățile salariale, să clarifice grilele de salarizare și sporurile și să protejeze drepturile salariale prevăzute de lege.

De elaborarea proiectului ar urma să se ocupe Florin Manole, propus pentru conducerea Ministerului Muncii, care a avut această responsabilitate și în guvernul Bolojan. În paralel, viitorul Executiv își propune să țină sub control cheltuielile cu salariile din sectorul public, în cadrul procesului de reducere a deficitului bugetar.

Conform programului de guvernare, ponderea cheltuielilor de personal în PIB ar urma să scadă de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2031.

Ce se întâmplă cu reforma după PNRR

PNRR este un mecanism temporar de redresare, bazat pe reforme și jaloane care trebuie îndeplinite în termene stabilite. Viitorul PPNR este asociat următorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028–2034, și va stabili prioritățile de finanțare europeană pentru următorii ani.

Cele două instrumente nu sunt identice, iar PPNR nu reprezintă o simplă continuare a PNRR. În acest context, Mihai Ghigiu a apreciat că legea salarizării ar putea să nu fie inclusă în viitorul plan european.

Întrebat dacă viitorul guvern ar putea adopta legea salarizării prin asumarea răspunderii în Parlament, ministrul propus pentru Fondurile Europene a spus că nu consideră că aceasta ar fi cea mai potrivită soluție.

„Orice se poate, dar eu, personal, nu cred că ar fi bine. Este o lege importantă, este o lege care afectează milioane de cetățeni și cred că este normal să existe dezbatere pentru a evita eventualele erori”, a explicat Ghigiu.