Întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută la Chişinău, cine este responsabil pentru eşecul înregistrat în cazul noii legi a salarizării unitare, el a răspuns: "În primul rând, noi am fost mediatorii. În al doilea rând, în momentul în care ne-am implicat şi noi în această dezbatere, ca mediatori, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte, foarte puţin dezvoltate", potrivit Agerpres.

Şeful statului a precizat că atunci când s-a implicat în discuţiile dintre partidele din coaliţie şi sindicate proiectul era insuficient pregătit. El a dat exemplul unor negocieri în care erau prezentate sume diferite pentru aceeaşi situaţie.

"De exemplu, inclusiv acum, de ordinul două săptămâni, a fost o discuţie între sindicate şi pe o ramură, nu vreau să spun acum, pe una din ramurile importante, a fost o discuţie între sindicate şi reprezentanţii ministerelor şi unii vorbeau de 7 miliarde, alţii vorbeau de 3 miliarde şi alţii vorbeau de 4 miliarde. Pe aceeaşi situaţie, pe acelaşi număr, pe acelaşi coeficient. Deci a fost - bineînţeles, până la urmă a fost un eşec, dar munca asta care s-a făcut în, cred că sute de ore de discuţii, unu: trebuia să fie făcută înainte; doi, ajută pentru o lege a salarizării, pe care toată lumea şi-o doreşte. Problema este că fiecare şi-o doreşte în alt fel'', a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

El a afirmat că nu are nicio garanţie că până la sfârşitul anului România va adopta o nouă lege a salarizării.

"Toată lumea îşi doreşte şi toată lumea înţelege că o să vină din nou agenţiile de rating şi ei se vor uita la două lucruri: se vor uita la legea bugetului 2027 şi la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală, pe de o parte, şi să nu avem riscuri din litigii, care sunt deja multe pe rol, între persoane care sunt pe aceeaşi poziţie administrativă şi au remuneraţii diferite", a precizat Nicuşor Dan.