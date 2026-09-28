Muraru a precizat că, atunci când Parlamentul nu mai poate da României un Guvern, soluţia democratică este întoarcerea la popor, nu inventarea ”la nesfârşit” a unor formule politice, potrivit News.ro.

Alexandru Muraru a declarat, luni, pentru News.ro, că Nicuşor Dan nu ar trebui suspendat din funcţia de preşedinte al României, cum îşi doreşte AUR, dar anunţă că, în situaţia în care Guvernul Siegfried Mureşan nu trece de votul Parlamentului, PNL este pregătit să depună o sesizare la CCR.

”În cazul unui vot negativ de învestitură a Guvernului Mureşan, PNL este pregătit imediat să iniţieze demersurile pentru sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dacă, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Constituţie, Preşedintele va refuza declanşarea procedurii care conduce la alegeri anticipate”, a afirmat vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru.

Potrivit acestuia, Constituţia nu poate fi interpretată în funcţie de interesul politic sau personal al unui preşedinte şi nici utilizată pentru a ţine România într-un blocaj instituţional pe termen nelimitat.

”Articolul 89 trebuie citit în ansamblul său şi potrivit scopului său constituţional. Constituţia stabileşte un termen de 60 de zile şi condiţia respingerii a cel puţin două solicitări de învestitură tocmai pentru a exista o ieşire din situaţia în care Parlamentul nu mai este capabil să genereze o majoritate de guvernare. S-a dovedit că nu există nicio variantă pentru a investi un nou Executiv după jumătate de an de încercări”, a declarat Alexandru Muraru.

Totodată, liberalul Muraru consideră că PNL nu poate accepta interpretarea potrivit căreia acel ”poate” din Constituţie îi conferă Preşedintelui o putere ”discreţionară şi nelimitată” de a refuza dizolvarea Parlamentului şi de a relua la nesfârşit desemnările de premier.

”O asemenea interpretare ar transforma procedura prevăzută de articolul 89 într-o normă lipsită de efect şi ar permite perpetuarea artificială a crizei politice. Preşedintele are obligaţia constituţională de a contribui la buna funcţionare a autorităţilor publice, nu de a perpetua un blocaj. Constituţia îi oferă instrumente pentru rezolvarea crizelor, nu pentru conservarea lor în interesul unui partid sau al unei formule politice”, a adăugat Alexandru Muraru.

El susţine că alegerile anticipate nu aparţin PNL, PSD, USR sau AUR, ci aparţin cetăţenilor.

”Atunci când Parlamentul demonstrează că nu mai poate da României un Guvern, soluţia democratică este întoarcerea la popor, nu inventarea la nesfârşit a unor formule pentru conservarea actualului Parlament”, a argumentat liberalul Alexandru Muraru.

Votul pentru Guvernul Mureşan este programat miercuri.

Radu Miruţă, după anunţul PNL că ar putea sesiza CCR

Ministrul propus la Apărare, Radu Miruţă, a fost întrebat la Parlament dacă USR s-ar implica în demersul anunţat de liberalul Alexandru Muraru, privind sesizarea CCR în cazul în care preşedintele nu declanşează alegerile anticipate, mai scrie News.ro.

”Este o decizie pe care o vom lua în conducerile USR-PNL, atunci când va fi momentul ăsta. Astăzi suntem concentraţi pentru a ne arăta elevul silitor cu temele bine făcute, într-un festival al democraţiei”, a spus Miruţă.

El a precizat că sondajele sunt cele care măsoară voturile atunci când e ziua alegerilor.

”Eu pot să vă spun un singur lucru, convingerea mea, ca tânăr care am decis să mă implic în politică, este că oamenii s-au săturat de gălăgia asta politică. USR va lua voturile proporţional cu cât a muncit şi a demonstrat în acest guvern. Nici un vot în plus, nici un vot în minus”, a menţionat el.

Radu Miruţă a mai spuc că ”unii vorbesc despre alegeri anticipate că nu s-ar speria prea tare dacă ele ar fi, însă sunt în situaţia în care pot să duc acolo şi nu vor”.

”Dacă PSD ar sta foarte bine în sondaje şi pe datele noastre sunt la înjumătatea voturilor pe care le-au obţinut acum 2 ani, ar face tot ce stă în putinţă pentru a se ajunge la alegeri anticipate. Sunt calculele fiecărui partid politic. Eu consider că e obligaţia politicienilor de a veni cu o soluţie politică la o problemă politică. Şi, dacă totuşi nu mai există absolut nicio metodă prin care partidele să poată face un compromis necompromiţător, să mergem din nou în faţa oamenilor şi să ne luăm fiecare ce merităm: unii ceartă, alţii aplauze, în funcţie de cum s-au manifestat. Dar aici este decizia domnului preşedinte dacă se întâmplă ca al doilea guvern să pice în Parlament”, a menţionat el.