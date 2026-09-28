Iar vântul are putere și în următoarele zile, în special în sud-estul țării, unde sunt concentrate cele mai multe parcuri eoliene. În contextul opririi centralei de la Cernavodă, această energie ajută la acoperirea consumului intern.

Sistemul Energetic Național arăta în jurul orei 9 dimineața că România producea în total 6.773 de megawați, dintre care 2.868 de megawați proveneau din centralele eoliene. Adică 42,3% din toată energia produsă la noi în acel moment venea din vânt. Pe locul doi se afla energia solară.

Iar producția va fi la valori mari și în următoarele zile. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până miercuri sunt așteptate rafale de până la 55 de kilometri pe oră în Dobrogea, sudul Moldovei și Muntenia. În zona Carpaților de Curbură, vântul poate ajunge la 75 de kilometri pe oră.

Eugenia Gusilov, expert energie: „Bate vântul mai tare deci prin urmare avem mai multă electricitate produsă din eolian care intră în sistemul energetic național. Asta ne ajută în situația în care suntem acum cu Cernavodă închis”.

Corespondent Pro TV: „Așadar, turbinele eoliene au funcționat la un nivel apropiat de capacitatea lor maximă. Potrivit Sistemului Energetic Național, la 1 septembrie erau înregistrate 121 de grupuri eoliene, cu o putere înscrisă în licențele ANRE de aproape 3.300 de megawați. Producția eoliană nu este însă constantă și depinde direct de viteza vântului. Cele mai multe capacități eoliene sunt concentrate în Dobrogea și în sud-estul României”.

Cristian Bușoi, secretar de stat interimar, Ministerul Energiei: „Urmează și partea de Marea Neagră, avem acolo un potențial încă neexploatat. Pentru că a fost parte din PNRR avem finalizate deja legislația primară și legislația secundară și urmează ca în lunile următoare să finalizăm cu ajutorul instituțiilor internaționale și europene schema de ajutor de stat pentru investiții și schema de contracte pentru diferență. După ce aceste scheme vor fi finalizate, vor începe licitațiile pentru cele 3 perimetre din Marea Neagră, potențialul este de încă 3.100 de MW energie eoliană din Marea Neagră”.

Deocamdată, până la finalul anului, autoritățile spun că România va ajunge la o capacitate de producție de energie eoliană de 4.000 de megawați.