O firmă de extracție de date cu sediul în SUA, acuzată că este condusă în secret din Rusia, a lucrat la proiecte finanțate de UE și și-a vândut serviciile agențiilor europene de aplicare a legii, potrivit documentelor consultate de POLITICO.

Oxygen și-a extins prezența dincolo de proiectele UE. Publicația franceză Disclose a descoperit că software-ul său de supraveghere a fost furnizat autorităților marocane printr-un program UE de gestionare a frontierelor. În Ungaria, poliția a semnat un contract de 27.000 de euro în decembrie 2024. În Italia, Parchetul din Sassari listează Oxygen printre sistemele recunoscute pentru extragerea datelor. În Spania, un inspector de poliție acreditat de Oxygen a produs un studiu privind analiza digitală a WhatsApp. Agenții din România și Letonia au cumpărat, de asemenea, software-ul, recent, în septembrie.

Departamentul de Justiție al SUA a acuzat săptămâna trecută Oxygen Forensics – cu sediul oficial în Virginia – că a ascuns că este deținută și operată de ruși. Compania dezvoltă software capabil să extragă și să analizeze informații de pe smartphone-uri și calculatoare.

Cel puțin două proiecte europene

Potrivit registrelor publice, Oxygen a fost folosită în cel puțin două proiecte finanțate de UE privind colectarea și schimbul de probe electronice în anchete penale. Primul, EVIDENCE, a primit peste 1,9 milioane de euro între 2014 și 2016 și a inclus Oxygen printre companiile consultate, cu beneficiari Europol, Eurojust și unitatea de criminalistică digitală a Oficiului European de Luptă Antifraudă. Al doilea, INSPECTr, finanțat prin Horizon 2020, a dezvoltat software care putea prelua probe extrase cu Oxygen Forensics. Ambele proiecte au fost lansate cu mult înainte de invazia Rusiei în Ucraina din 2022, dar proiectul INSPECTr a continuat până în 2023.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat că Oxygen Forensics nu a fost membru al niciunui consorțiu și nu a primit finanțare directă. El a adăugat că, „de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, entitățile rusești nu pot participa sub nicio formă la proiectele Horizon Europe".

Mai recent, produsele Oxygen au fost acreditate și achiziționate de mai multe agenții naționale de poliție din Europa, inclusiv din Germania, Spania, Italia și Polonia. Un document al Departamentului de Justiție a arătat că software-ul Oxygen a fost dezvoltat și gestionat de o echipă din Rusia, sub conducerea cetățeanului rus Oleg Sergeyevich Davydov, dar apărea ca fiind condus de Lee Reiber, un nativ din Idaho. Reiber a fost arestat în SUA, iar Davydov a fost arestat duminică pe Aeroportul Heathrow din Londra.

Proprietarii ruși ai Oxygen s-au ascuns

Procurorii susțin că, după sancțiunile impuse Rusiei în 2022, proprietarii ruși ai Oxygen au ascuns atât proprietatea, cât și continuarea dezvoltării software-ului în Rusia. Cei cinci ruși din spatele Oxygen Forensics controlau și o companie soră rusă, MKO Systems, care a vândut aceeași tehnologie Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB) și Ministerului de Interne.

Plângerea nu susține că software-ul conținea cod malițios sau că a fost folosit pentru acces neautorizat, dar anchetatorii americani au sechestrat conturi bancare corporative, 57 de domenii și alte infrastructuri cibernetice.

Natalia Krapiva, consilier juridic senior la Access Now, a declarat: „Dacă software-ul fabricat în Rusia, destinat FSB și Comitetului de Investigații, a fost folosit pentru baze de date cu probe penale ale Comisiei Europene, apare posibilitatea serioasă ca informații sensibile să fie compromise și accesate de autoritățile ruse. Cerem UE și fiecărui guvern care folosește aceste instrumente să le suspende și să investigheze complet cum o companie deținută de ruși a petrecut un deceniu în aplicarea legii occidentale."