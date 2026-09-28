Mureșan a discutat deja cu reprezentanții minorităților naționale, dar unii dintre ei bat în retragere. Între timp, AUR și-a făcut o echipă de negociere pentru alt cabinet, iar liderul PSD spune că viitorul Guvern trebuie să se sprijine pe o majoritate transparentă. În mijlocul acestor negocieri, în Parlament a început audierea miniștrilor propuși de Mureșan.

Decizia PSD de nu vota Guvernul Mureșan a fost luată în unanimitate în Consiliul Politic Național, în nici 20 de minute.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Rămâne cum am stabilit și în ședințele anterioare! Ca urmare a acestui vot de miercuri, care va duce la picarea Guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna! Vor sta în sală, dar nu vor vota”.

În replică, Siegfried Mureșan spune că l-a contactat dimineață pe Grindeanu și i-a trimis un document în care a pus cererile PSD și măsurile din propriul program.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „În unanimitate azi, după o ședință de câteva minute, fără a analiza serios programul de guvernare, au luat această decizie... PSD a dovedit că pune partidul înaintea țării. Țara are nevoie de depășirea acestei crize. Noi, cele trei partide, am luat în serios această desemnare”.

Iar liderul AUR, George Simion, a anunțat că a desemnat o echipă care să negocieze cu celelalte partide și spune că vrea un Guvern stabil, în care AUR să intre oficial la guvernare, chiar cu PSD.

George Simion, președintele AUR: „Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil. Este datoria AUR să facă parte din guvernare”.

Reporter: „Grindeanu vă va căuta...?”

Patrișor Peiu, senator AUR: „Dacă vor să facă o înțelegere pentru guvernare. Dacă nu, avem această soluție: alegeri anticipate!”

Sorin Grindeanu: „Viitorul guvern va fi pe majoritate transparentă, nu de conjunctură”.

Între timp, Siegfried Mureșan încearcă să-și croiască majoritatea vot cu vot. A discutat cu minoritățile, Uniți pentru România și parlamentarii neafiliați.

Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL: „Au spus că vor face o evaluare în vederea acordării votului guvernului Mureșan. Vor avea o discuție între ei, urmând să se poziționeze în ziua votului, adică miercuri”.

Înaintea audierilor din Parlament, Siegfried Mureșan și-a strâns echipa pentru o discuție. Audierile miniștrilor se vor termina marți seară.