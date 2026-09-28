Oribila faptă s-ar fi petrecut sub ochii băiețulului de 7 ani pe care îl aveau cei doi.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Potrivit poliției, între cei doi a izbucnit o ceartă în toiul nopții. Iar la ora 1 și 37 de minute, bărbatul de 32 de ani a sunat la 112 să anunțe că și-a ucis partenera de viață.

Anca Rîșcă, purtătoare de cuvânt a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea: „Lucrurile nu erau răvășite. Am găsit doar cadavrul victimei în baia locuinței. A recunoscut, a fost sincer, a colaborat. Gelozia și faptul că victima intentase acțiune de divorț. Știa că are pe altcineva, se pare că era cunoscut acest aspect și de membrii familiei și a aflat și el”.

Victima avea 27 de ani și lucrase într-un supermarket din localitate, unde a fost angajat și individul o perioadă de timp. Unii dintre foștii colegi și-au format o părere despre el.

Femeie: „Ea îmi spunea mereu că se certau. El îi lua toți banii, tot salariul, și se ruga de el să îi dea o sticlă de apă."

Și vecinii părinților victimei, la care ea a stat tot mai mult în ultima perioadă, spun că știau de problemele apărute în cuplu.

Vecină: „Îi făcea așa cu degetul pe mobilă, că nu face, că e praf. Mi-a zis că mereu o stresează că nu face treabă. A pus și ea roșii în gradină și i-a tăiat și roșiile. Foarte urât."

Și mai dureros este că scena crimei s-ar fi petrecut în fata băiețelului de 7 ani al soților.

Nicoleta Țigănuș, Serviciul Asistență Socială al Primăriei com. Gugești: „Copilul acum este la bunicii materni. Așa au dispus de la DGASPC, și cu acordul dumnealor, să rămână la părinții mamei."

Corespondent Pro TV: „Potrivit inspectoratului general al poliției române, numai în primele 8 luni ale anului, au avut loc nu mai puțin de 20 de cazuri de femicid, în țara noastră. De această dată, bărbatul care și-a ucis soția riscă 25 de ani de închisoare sau detenția pe viață.”

Individul a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat pentru violență în familie sub forma omorului calificat.