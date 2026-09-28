Vizat de bănuieli privind participarea la un puci contra Guvernului Bolojan pus la cale cu reprezentanta americanilor în Grecia, el a negat tot.

Scandalul a pornit de la dezvăluirile cotidianului „Wall Street Journal” potrivit căruia ambasadoarea SUA în Grecia ar fi afirmat că americanii pot dărâma orice guvern.

Informațiile prezentate de cotidianul american Wall Street Journal au declanșat o furtună în politica românească. Protagoniștii întâlnirii cu ambasadoarea SUA în Grecia, cea care a declanșat scandalul, s-au grăbit să infirme orice ingerință străină în politica românească.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Rolul meu nu e să închei contracte și nici nu am făcut acest lucru. Nu vine niciun ambasador să spună dacă un guvern pică sau nu. Pe Ilie Bolojan l-au dat jos românii și bine au făcut. Nu l-au dat jos nici bubulii, nici iluminații, nici americanii, nici rușii. L-au dat jos românii”.

Bogdan Ivan, PSD: „Nici cât am fost ministrul Energiei, nici după ce am fost ministrul Energiei, nu am cerut nimănui să facă un contract într-o anumită formă pentru că acest lucru nu intră în activitatea mea ca ministru. Eu nu aveam nevoie să-mi spună cineva din America cât de dezastruos a condus Ilie Bolojan România”.

De cealaltă parte, premierul desemnat Siegfried Muresan s-a arătat îngrijorat de felul în care a decurs întâlnirea dintre liderii PSD si ambasadoarea SUA din Grecia.

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Ceea ce mă îngrijorează este caracterul extrem de informal al acelui filmuleț pe care l-am văzut unde președintele Camerei Deputaților și alți politicieni din PSD discutau cu reprezentanți ai altor state într-un mod care nu este demn de modul în care reprezentanții statului român trebuie să reprezinte”.

Reprezentantul Statelor Unite la București infirmă și el orice implicare în treburile interne ale României.

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Am spus încă de la începutul problemelor interne cu care s-a confruntat acest guvern că Statele Unite au deplină încredere în democrația României pentru a rezolva această situație și alte provocări care ar putea apărea. Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură. Acum, trebuie să ținem cont că democrația poate fi complicată. De fapt, în unele cazuri, este concepută să fie complicată. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem”.

Totul a pornit de la dezvăluirile Wall Street Journal. Potrivit publicației americane, în luna martie, la o cină la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că americanii ar fi fost implicați în preconizata, la acea dată, cădere a Guvernului Bolojan și ar fi spus că "putem face asta oricărei țări". Felul în care a fost redată relatarea este contestat de avocatul ambasadoarei.

Tot în aceeași perioadă, și chiar cu câteva luni înainte, au existat o serie de evenimente referitoare la Coridorul Vertical de gaze. Este o rută care leagă Grecia de Bulgaria, România și mai departe de Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina și care poate permite intrarea în regiune a gazului lichefiat american.

Gazul american, Coridorul Vertical și criza Guvernului Bolojan

Dar pentru a pune lucrurile în context haideți să vedem cronologia evenimentelor.

Pe 16 ianuarie 2026, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le cere președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan să susțină un acord guvernamental pentru cumpărarea de gaz natural lichefiat american. Invocă inclusiv necesitatea de a evita un posibil "blocaj diplomatic" cu SUA.

Pe 11 februarie, potrivit informațiilor publicate de HotNews, Ivan discută cu conducerea companiilor energetice de stat despre importurile de gaz american. Romgaz nu acceptă achiziția.

Pe 26 februarie, la Washington, Ivan insistă și susține că dezvoltarea Coridorului Vertical ar putea aduce companiilor românești până la 250 de milioane de euro anual și vorbește despre România ca hub regional.

În martie, Bolojan susține public dezvoltarea Coridorului Vertical ca infrastructură de interconectare, dar nu promovează explicit cumpărarea gazului american. Doar că tot în martie, pe 23, partenerul lui de guvernare, Sorin Grindeanu, aruncă în aer coaliția și anunță că a convocat partidul său pe 20 aprilie pentru a decide dacă vor demite guvernul din care făceau parte.

O săptămână mai târziu, adică între 30 martie – 1 aprilie, la București are loc conferința The Economist. Oficialii americani spun explicit că vor ca GNL-ul american să intre în Europa prin Coridorul Vertical.

Tot atunci, pe 31 martie, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite in Grecia, se întâlnește la București cu Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan dar și consilierul prezidențial Florin Vlădică. Grindeanu spune acum că s-a discutat despre Coridorul Vertical, nu despre contracte sau schimbarea Guvernului.

Însă, după o lună, pe 5 mai, guvernul Bolojan era demis prin moțiune de cenzură votată de PSD și AUR.