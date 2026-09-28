Voturile au oferit un indiciu despre cum ar putea arăta votul din plen. Șase dintre cei 16 miniștri au fost audiați și nu toți au primit aviz pozitiv. Marți vor fi audiați ceilalți zece miniștri înaintea votului decisiv de miercuri.

Fiecare ministru a avut cel puțin o oră la dispoziție pentru a-și prezenta viziunea pentru ministerul pentru care a fost propus. Primul audiat a fost Sebastian Burduja, propus la Energie, minister pe care l-a mai condus în trecut.

După aproape o oră de întrebări, comisia a decis să îi dea un aviz negativ. A urmat Tánczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii, care a vorbit despre problema exporturilor de carne.

Tánczos Barna: „Provocările care vin impun o abordare responsabilă din partea unui guvern responsabil. Avem două sectoare. La porcine și la ovine, cel mai important lucru este să începem să ieșim din această interdicție de export”.

Tánczos Barna a primit aviz favorabil. 20 de voturi pentru, unul împotrivă și 16 abțineri.

Parlamentarii PSD i-au reproșat ministrului Radu Miruță, propus vicepremier și ministru al Apărării, că firmele românești nu au beneficiat de îndeajuns de mulți bani din programul SAFE. A primit aviz negativ.

Radu Miruță: „Armata Română este elementul esențial pentru aceste fabrici, dar este nevoie de doi pentru un astfel de dans. I-am forțat pe cei care au licență și tehnologie de ultimă generație să vină să lucreze în comun”.

Cătălin Drulă, propus la Transporturi, a mai condus ministerul în 2021, dar nici el nu a primit aviz pozitiv.

Ultimii audiați sunt Alexandru Nazare, propus la Finanțe, și Irineu Darău, pentru Economie. Marți urmează ceilalți zece miniștri. Printre ei este și independenta Andrea Chiș, propusă la Justiție.

Audierile se vor încheia seara, iar miercuri după-amiază Parlamentul va vota Guvernul Mureșan.

Corespondent Știrile ProTV: „A început ultima audiere a acestei zile. Irineu Darău, actualul ministru interimar al Economiei, candidează pentru continuarea acestui mandatului său până în 2028. În urmă cu foarte puțin timp, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a terminat audierea sa. A primit un vot favorabil. Așadar, până acum avem trei voturi negative și două favorabile pentru cei cinci miniștrii audiați. Au fost audieri mai liniștite, poate și din cauză că cei din partidul AUR nu au fost prezenți și au boicotat aceste ședințe. Din informațiile noastre, un singur parlamentar AUR a participat la aceste discuții. Nu au lipsit nici înțepăturile. În urmă cu puțin timp, cei din PSD i-au reproșat lui Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, lucruri pe care nu le-a făcut în mandatul precedent. Luni, la ora 8:00 ar trebui să fie gata audierile, iar marți la 10 să fie reluate și să se încheie definitiv până la ora 20:00, urmând ca la 13, miercuri să fie dat votul final. Avizele din aceste comisii sunt consultative și doar votul din plenul Parlamentului de miercuri va stabili dacă acest Guvern va trece sau nu de votul de învestitură”.