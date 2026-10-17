El afirmă că reforma în justiție nu se face cu demagogie care ascunde intenții de subordonare și nici împotriva sistemului judiciar, ci în colaborare cu acesta. Marinescu afirmă că a colaborat foarte bine cu premierul desemnat Luca Niculescu în contextul eforturilor pentru aderarea la OCDE.

”Sunt onorat că PSD, luând decizia de responsabilitate politică de a face parte din guvern, a propus domnului Luca Niculescu revenirea mea la Ministerul Justiţiei. Am colaborat foarte bine cu premierul desemnat în efortul naţional de aderare la OCDE pe care dânsul l-a coordonat şi în cadrul căruia, în 2025, Ministerul Justiţiei a contribuit decisiv la obţinerea unor avize esenţiale în domeniul anticorupţiei şi integrităţii”, scrie Marinescu pe Facebook.

El subliniază că, după 30 de ani de carieră juridică şi un mandat la Ministerul Justiţiei, nu are nevoie de niciun moment de acomodare sau de familiarizare cu problematica.

”Din prima zi vom pune în aplicare programul de guvernare, care conţine foarte multe dintre proiectele avute în vedere anterior plecării mele şi care, din păcate, au stagnat. Programul pentru Justiţie conţine 79 de măsuri expuse clar, simplu şi concis, stabilind direcţii ferme de acţiune”, menţionează ministrul nominalizat al Justiţiei.

Ce măsuri are în vedere

- înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Victimelor, menită să asigure cadrul naţional unitar şi coerent de protejare a acestora;

- ⁠reorganizarea instituţională şi funcţională a MJ, ANP, DNP, ANC şi ANABI, pentru simplificare şi eficienţă sporită;

- ⁠degrevarea organelor judiciare şi justiţia alternativă, precum şi utilizarea AI pentru proceduri mai rapide;

- ⁠adoptarea strategiilor naţionale pentru anticorupţie şi reabilitarea persoanelor ca linii ferme de acţiune;

- ⁠reforma hărţii judiciare pentru eficientizare şi reducerea costurilor;

- ⁠îndeplinirea recomandărilor din raportul privind Statul de Drept (Rule of Law) pentru consolidarea acestuia;

- ⁠eficientizarea mecanismului de finanţare a instituţiilor din sistem;

- ⁠proiectele vizând întărirea profesiilor judiciare (avocaţi, notari, executori, experţi etc.);

- ⁠soluţionarea deficitului de personal care afectează serios segmente importante ale ecosistemului judiciar.

”Reforma în justiţie nu se face cu demagogie care ascunde intenţii de subordonare şi nu se face împotriva sistemului judiciar, ci în colaborare cu acesta şi pentru cetăţeanul care merită o justiţie independentă, eficientă, promptă, predictibilă şi corectă”, afirmă Radu Marinescu.

Scandalul tezei de doctorat a lui Radu Marinescu

Teza de doctorat a lui Radu Marinescu, susținută în anul 2009, ar fi plagiată, potrivit unei analize realizate de PressOne.

Concluzia investigației este că cel puțin 56,68% din lucrare, 140 de pagini din totalul de 247, cuprind pasaje copiate din alte lucrări academice, fără citare corespunzătoare.

Niciuna dintre cele trei lucrări plagiate nu a fost transpusă în format digital, ceea ce explică de ce suspiciunile nu pot fi identificate prin softuri clasice de detectare a similitudinilor.

Radu Marinescu, a obținut titlul de doctor în Drept în anul 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova. Însă, mai bine de jumătate dintre paginile lucrării cu titlul "Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil" ar conține text copiat din alți autori, potrivit autorilor investigației jurnalistice. Mai exact, ar fi vorba de 140 de pagini din cele 247 ale lucrării, susține jurnalista de investigații Emilia Șercan, în ancheta publicată pe site-ul PressOne.

Jurnalista scrie că tehnica de preluare neautorizată de conținut folosită de Radu Marinescu este cea mai des întâlnită în tezele de doctorat ale demnitarilor români: plagiatul copy-paste.

Cea mai mare parte a conținutului plagiat ar proveni din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt s-ar întinde chiar și până la 25 de pagini consecutive.

Teza de doctorat a lui Radu Marinescu a fost coordonată de un universitar reputat, profesorul Ion Dogaru, care a fost membru corespondent al Academiei Române - și care a scris, în coautorat, cartea din care Marinescu este acuzat că ar fi copiat.

De altfel, într-o reacție pentru Știrile PRO TV, el a respins acuzațiile și a spus că scopul pe care aceste dezvăluiri în urmăresc ar fi altul.

Radu Marinescu a transmis la acea vreme și un mesaj pe Facebook în care a respins acuzația de plagiat. El a susținut că nu a copiat lucrarea de doctorat și a calificat articolul în care sunt făcute aceste declarații drept „defăimător”, „plin de contradicții” și bazat pe „calomnii” mai vechi.