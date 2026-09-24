Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat doctoratul, îl atacă pe Mureșan pe tema ChatGPT: „Ar putea propune și miniștri AI”

Am aşteptat azi dimineaţă, iarăşi, să ne fie trimis acest program de guvernare. Până la această oră n-am absolut nimic”, a arătat liderul PSD.

Am trecut peste această etapă şi nu e importantă pentru români. Şi am aşteptat să avem discuţii serioase legate de un program de guvernare. Am aşteptat ieri la Parlament ore bune, am aşteptat ieri după masă şi am anunţat că sunt la sediul partidului împreună cu alţi colegi să discutăm serios despre program de guvernare, am aşteptat degeaba.

„Din păcate, n-am avut ce să le prezint colegilor, fiindcă n-am văzut niciun program de guvernare până acum. Eu am făcut apel la toţi colegii mei să treacă peste poate o pornire absolut firească şi omenească de a critica din start orice vine dinspre Siegfried Mureşan, ca răspuns la tot ceea ce a făcut Siegfried Mureşan cel puţin peste vară, când şi-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând la PSD.

Acesta a mai spus că s-ar fi aşteptat azi să discute împreună cu colegii de partid despre programul de guvernare propus de Mureșan.

„Acela nu e program de guvernare, i-aș spune că la ce salariu de europarlamentar are și-ar permite o variantă premium la Chat GPT, că ce are el acolo e cam second hand, de fapt el e Bolojan second hand”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă la Craiova.

Radu Marinescu a transmis: ” Dacă tot și-a făcut programul cu ChatGpt, dl Siegfried Mureșan ar putea propune și miniștri AI. Oricum va rămâne doar un guvern virtual”.

Reamintim că o investigație PressOne a indicat că peste jumătate din teza de doctorat a lui Marinescu ar conține texte plagiate. Fostul ministru a respins acuzațiile de plagiat.

Press One: Peste jumătate din teza ministrului Justiției este plagiată. Cum se apără Radu Marinescu

Mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției ar fi plagiată. Radu Marinescu susține că lucrarea a respectat „condițiile timpului”.

Teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, susținută în anul 2009, ar fi plagiată, potrivit unei analize realizate de PressOne. Concluzia investigației este că cel puțin 56,68% din lucrare, 140 de pagini din totalul de 247, cuprind pasaje copiate din alte lucrări academice, fără citare corespunzătoare.

Niciuna dintre cele trei lucrări plagiate nu a fost transpusă în format digital, ceea ce explică de ce suspiciunile nu pot fi identificate prin softuri clasice de detectare a similitudinilor.

Actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a obținut titlul de doctor în Drept în anul 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova. Însă, mai bine de jumătate dintre paginile lucrării cu titlul "Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil" ar conține text copiat din alți autori, potrivit autorilor investigației jurnalistice. Mai exact, ar fi vorba de 140 de pagini din cele 247 ale lucrării, susține jurnalista de investigații Emilia Șercan, în ancheta publicată pe site-ul PressOne.

Jurnalista scrie că tehnica de preluare neautorizată de conținut folosită de Radu Marinescu este cea mai des întâlnită în tezele de doctorat ale demnitarilor români: plagiatul copy-paste.

Cea mai mare parte a conținutului plagiat ar proveni din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt s-ar întinde chiar și până la 25 de pagini consecutive.

Teza de doctorat a lui Radu Marinescu a fost coordonată de un universitar reputat, profesorul Ion Dogaru, care a fost membru corespondent al Academiei Române - și care a scris, în coautorat, cartea din care Marinescu este acuzat că ar fi copiat.

PSD, partidul din care Radu Marinescu face parte, a anunțat că-l susține fără rezerve pe acesta și denunță tentiva de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor.

De altfel, într-o reacție pentru Știrile PRO TV, ministrul Justiției respinge acuzațiile și spune că scopul pe care aceste dezvăluiri în urmăresc ar fi altul.

Reacția lui Radu Marinescu după publicarea informațiilor despre plagiatul său

Radu Marinescu a transmis un mesaj pe Facebook în care respinge acuzația de plagiat. El susține că nu a copiat lucrarea de doctorat și califică articolul în care sunt făcute aceste declarații drept „defăimător”, „plin de contradicții” și bazat pe „calomnii” mai vechi.

El sugerează că momentul atacului nu este întâmplător, legând apariția acuzațiilor de declanșarea procedurii de selecție a procurorilor de către Ministerul Justiției cu doar câteva zile înainte. Astfel, sugerează că adevărata miză a articolului ar fi politică și nu academică: „De ce eu și de ce acum”.

Referitor la teza de doctorat, Marinescu precizează că a respectat toate standardele legale și academice aplicabile la momentul respectiv, sub coordonarea profesorului universitar Ion Dogaru. Lucrarea a fost evaluată de comisia de doctorat și de CNATDCU, fără a i se semnala vreo neconformitate. El subliniază că standardele de etică și calitate științifică sunt cele stabilite și validate oficial la momentul susținerii tezei.

Mesajul complet transmis de Radu Marinescu:

De ce acum? De ce eu?

Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor , impus ministru de clanuri cu interese obscure etc) , articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!

Ar fi de spus următoarele:

Am absolvit, ca șef de promoție, cu studii la zi și fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova.

Am intrat, imediat după absolvirea facultățiii ,în avocatură și am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competența mea profesională fiind recunoscută și prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internațional în cadrul Federației Barourilor Europene.

În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat,teza de doctorat ,sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru. Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică , în conformitate cu legislația din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate.​

Precizez și că nu dețin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universității din Craiova.

Cu privire la susținerile doamnei jurnaliste Șercan, despre dubii vizând standardele de etică, de calitate științifică ale lucrării, precum și de legalitate, este necesar să precizez ca respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU, conform legii atunci în vigoare.

În măsura în care cineva le contestă, chiar și după aproape 20 de ani , are posibilitatea deplina să se adreseze organismelor in drept, conform legii, adevărul neputând fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare (as fi plagiat dar în subsol apare ca sunt citate opere ale autorilor din care s-ar fi inspirat și pe care i-au citat și autorii despre care se susține ca ar fi fost preluați , unele texte sunt de fapt reformulate juridic așadar nu preluate copy paste cum suna acuzația dar ar putea exista chipurile o conspirație cu complici, intermediari sau chiar o lucrare neidentificată plagiată, ca as fi plagiat istoria probelor, care e de fapt una singură sau alte chestiuni de acest fel, de unanimitate conceptuală juridică, ca am fi prezentat spețe mai vechi în condițiile în care tratăm despre codurile vechi etc).

Amintesc în acest cadru și ca, potrivit deciziei nr. 364, din 8 iunie 2022 , a Curții Constituționale (obligatorie), aceste standarde nu pot fi reexaminate cu relevanță juridică, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii științifice a lucrării, neexistând niciun temei constituțional sau legal în acest sens.

Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii, fără abateri și cu succese profesionale recunoscute, iar în mandatul ministerial prin evaluarea pe care o face Parlamentul, care a învestit acest guvern.