Un fost ministru PSD critică măsurile de reducere a deficitului ale Guvernului din care face parte și PSD

Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budăi, a criticat măsurile de de reducere a deficitului luate de Guvern. „Există o vorbă în popor: când mai mulți îți spun că ești beat, ar fi bine să mergi să te culci!”, spune acesta într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD face referire la revizuirea în scădere a prognozelor economice pentru România de către mai multe instituții financiare internaționale și susține că austeritatea nu rezolvă problema deficitului bugetar.

„Există o vorbă în popor că atunci când mai mulți îți spun că ești beat, ar fi bine să mergi să te culci! La fel stau lucrurile și în cazul celor care susțin măsurile de austeritate! Când vin mai multe entități financiare și îți spun că austeritatea sugrumă economia, cel mai bine ar fi să mergi să te culci, iar a doua zi să iei în calcul o altă abordare, cum ar fi Programul PSD de stimulare economică.

Banca Mondială tocmai și-a revizuit în scădere prognoza privind creșterea economică a României, de la 1,3% la doar 0,4%, indicând ca principală cauză prăbușirea consumului, după introducerea măsurilor de austeritate. La fel și-au revizuit în jos prognozele și FMI, ING Bank, Raiffeisen Bank sau Erste Group/BCR.

Deci, este limpede: AUSTERITATEA NU REZOLVĂ PROBLEMA DEFICITULUI BUGETAR!

Noua țintă de deficit (cash) a premierului Bolojan este de 8,4% din PIB, adică cu doar 0,3 puncte procentuale mai puțin decât deficitul (cash) de anul trecut, când nu s-a majorat TVA, nu au crescut accizele, nu s-a introdus CASS pentru mame și veterani, s-a ridicat pragul pentru neimpozitarea pensiilor de la 2.000 de lei la 3.000 de lei, s-au realizat cele mai multe investiții, iar salariile și pensiile au crescut semnificativ”, a precizat fostul ministru al Muncii pe pagina lui de socializare.

Ceea ce nu spune Budăi în postarea este că măsurile au fost evaluate pozitiv de agențiile de rating care au menținut ratingul României la nivelul BBB-/F3 și nu ne-au aruncat în categoria „junk”, ca țară nerecomandată investițiilor.

Iar deficitul este estimat pentru acest an la 8,4%, în condițiile în care măsurile Guvernului au fost adoptate foarte târziu, în a doua jumătate a anului.

