Budăi, fost ministru PSD și actual deputat al coaliției: „Nu vom fi niciodată de acord cu ideea de a lăsa oamenii pe drumuri”

Stiri Politice
18-09-2025 | 11:48
Budăi
Facebook/ Marius Constantin Budăi

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a pledat joi pentru un dialog al guvernanţilor cu sindicatele, patronatele, partidele din opoziţie şi societatea civilă privind reformele necesare în administraţie. 

autor
Vlad Dobrea

"Nu am înţeles, nu o să înţelegem şi nici nu o să fim de acord vreodată cu apetenţa unora de a lăsa oamenii pe drumuri! Continuăm să tratăm oamenii ca pe numere. Câţi ai dat afară? Pe câţi dintre ei i-ai lăsat fără venit? La câţi dintre ei le-ai distrus visele? Opriţi-vă! Este o întrecere nebună în a face rău! Să fim înţeleşi, nu contestăm că trebuie o eficientă utilizare a fondurilor publice, nu contestăm că sunt necesare anumite reforme, dar de aici şi până la a privi oamenii ca pe nişte numere este distanţă mare, foarte mare. De ce 13.000 şi nu 100.000? De ce 100.000 şi nu mai mult? Introducem o teroare în oameni cu care noi PSD nu o să fim niciodată de acord. Haideţi să respirăm, să ne aşezăm la masa dialogului, nu doar noi cei de la guvernare - şi sindicatele, şi patronatele, şi partidele din opoziţie, şi societatea civilă, toţi, şi haideţi să luăm cele mai bune decizii pentru oameni", a scris Budăi, pe Facebook.

El a adăugat că, bazându-se pe propria experienţă, ştie că acest dialog "nu va fi uşor", dar este obligatoriu.

"Am mai spus şi o spun: lucrătorii la stat, la fel ca şi lucrătorii la privat nu stau cu mâna întinsă la salariu. Muncesc pentru acest salariu, care de multe ori este insuficient. Lucrătorii la stat sunt: cei care ne pun pentru prima oară stiloul şi creionul în mână, cei care se ocupă de sănătatea noastră, cei care se ocupă de siguranţa noastră, cei care se ocupă de modernizarea localităţilor în care trăim şi exemplele pot continua. Credinţa PSD este: reformă da, grija faţă de oameni da, teroare pentru oameni şi economie, nu", a transmis fostul ministru. 

Sursa: Pro TV

Etichete: PSD, coalitie, marius budai, ilie bolojan,

Dată publicare: 18-09-2025 11:48

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
NEWS ALERT La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
Citește și...
Fifor: „Bolojan bulversează administrația locală pentru beneficii minore. Soluția este reforma administrativ-teritorială”
Stiri Politice
Fifor: „Bolojan bulversează administrația locală pentru beneficii minore. Soluția este reforma administrativ-teritorială”

Deputatul PSD Mihai Fifor susţine că premierul Ilie Bolojan vrea "să bulverseze" administraţia publică locală prin măsurile pe care vrea să le ia, menţionând că acesta ar trebui să se concentreze pe o reformă administrativ-teritorială.

Cele două variante propuse primarilor de Guvern pentru reforma administrației locale. Cum ar putea fi reduse posturile
Stiri Politice
Cele două variante propuse primarilor de Guvern pentru reforma administrației locale. Cum ar putea fi reduse posturile

Vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, au analizat miercuri la Palatul Victoria proiectul de reformă al administrației locale.

PSD cedează 3 prefecturi către USR, inclusiv Bucureștiul. Compromisul făcut înainte de congresul social-democraților - surse
Stiri Politice
PSD cedează 3 prefecturi către USR, inclusiv Bucureștiul. Compromisul făcut înainte de congresul social-democraților - surse

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe împărţirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala, afirmă surse politice.

Recomandări
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză
Stiri Sociale
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură. Acționarul majoritar austriac, statul român și restul acționarilor încasează bani frumoși. Toți, mai puțin foștii angajați.

Greva generală paralizează Franța. Sindicatele protestează față de austeritatea bugetară.
Stiri externe
Greva generală paralizează Franța. Sindicatele protestează față de austeritatea bugetară. "Bugetul va fi decis pe străzi"

Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciştii şi personalul spitalicesc din Franţa a intrat joi în grevă, în semn de protest faţă de reducerile bugetare iminente, transmite Reuters.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 Septembrie 2025

03:12:57

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28