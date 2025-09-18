Budăi, fost ministru PSD și actual deputat al coaliției: „Nu vom fi niciodată de acord cu ideea de a lăsa oamenii pe drumuri”

"Nu am înţeles, nu o să înţelegem şi nici nu o să fim de acord vreodată cu apetenţa unora de a lăsa oamenii pe drumuri! Continuăm să tratăm oamenii ca pe numere. Câţi ai dat afară? Pe câţi dintre ei i-ai lăsat fără venit? La câţi dintre ei le-ai distrus visele? Opriţi-vă! Este o întrecere nebună în a face rău! Să fim înţeleşi, nu contestăm că trebuie o eficientă utilizare a fondurilor publice, nu contestăm că sunt necesare anumite reforme, dar de aici şi până la a privi oamenii ca pe nişte numere este distanţă mare, foarte mare. De ce 13.000 şi nu 100.000? De ce 100.000 şi nu mai mult? Introducem o teroare în oameni cu care noi PSD nu o să fim niciodată de acord. Haideţi să respirăm, să ne aşezăm la masa dialogului, nu doar noi cei de la guvernare - şi sindicatele, şi patronatele, şi partidele din opoziţie, şi societatea civilă, toţi, şi haideţi să luăm cele mai bune decizii pentru oameni", a scris Budăi, pe Facebook.

El a adăugat că, bazându-se pe propria experienţă, ştie că acest dialog "nu va fi uşor", dar este obligatoriu.

"Am mai spus şi o spun: lucrătorii la stat, la fel ca şi lucrătorii la privat nu stau cu mâna întinsă la salariu. Muncesc pentru acest salariu, care de multe ori este insuficient. Lucrătorii la stat sunt: cei care ne pun pentru prima oară stiloul şi creionul în mână, cei care se ocupă de sănătatea noastră, cei care se ocupă de siguranţa noastră, cei care se ocupă de modernizarea localităţilor în care trăim şi exemplele pot continua. Credinţa PSD este: reformă da, grija faţă de oameni da, teroare pentru oameni şi economie, nu", a transmis fostul ministru.

