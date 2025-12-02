AUR pregătește o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan, din cauza ”modului haotic de creștere a taxelor”

02-12-2025 | 14:36
Petrișor Peiu
Petrișor Peiu, lider al senatorilor AUR și președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR, a anunțat, marți, că partidul său pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, pe care vrea să o depună ”cât mai curând”.

Peiu a explicat într-o conferință de presă că AUR vrea să depună această moțiune în luna decembrie, textul fiind deja în lucru și fiind inițiat de Ninel Peia, reprezentant al Grupului Parlamentar Pace-Întâi România.

”Este, dacă vreți, o moțiune de cenzură care, așa cum știți, se inițiază în fiecare sesiune parlamentară de către opoziție și care vine să pună în dezbatere și să ceară votul Parlamentului privind politica publică pe care a promovat-o Guvernul Bolojan în perioada de la învestitură și până acum. Mai avem 3 săptămâni din luna decembrie. Deci avem un interval destul de scurt în care putem să depunem această moțiune de cenzură și atunci am decis să sprijinim și lucrând pe text și prin semnăturile parlamentarilor noștri moțiunea de cenzură pe care a anunțat-o domnul Ninel Peia”, a spus Peiu.

Liderul senatorilor AUR a explicat că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan vizează, printre altele, ”modul haotic de creștere a taxelor”, dar și ”modul defectuos în care au fost selectați unii miniștri”, precum Ionuț Moșteanu la Apărare.

La ce se referă moțiunea de cenzură, la modul haotic de creștere a taxelor, la lipsa rezultatelor în urma acestor creșteri de taxe, la reducerile nedrepte făcute în sectorul educației, la poverile nedrepte puse pe mamele care se află în concediu de îngrijire a copiilor, pe umerii celor care sunt, știu eu, defavorizați de fostul regim comunist și, în general, a tuturor categoriilor nedreptățite prin impunerea de CASS unor categorii de venituri care nu trebuiau să fie puse.

Și, în același timp, vizăm prin această moțiune de cenzură și modul defectuos în care au fost selectați unii miniștri care au expus administrația publică din România unor scandaluri rușinoase, vezi cazul Moșteanu, dar și modul în care gestionează domeniile de activitate miniștri precum Diana Buzoianu.

Această moțiune vrem să o scriem în această săptămână, să strângem semnăturile în această săptămână și trebuie să ne consultăm, evident, și cu domnul Peia, și cu ceilalți, pentru că avem nevoie și de semnăturile altor grupuri parlamentare din Camera Deputaților și în funcție de aceste consultări vom vedea când poate fi depusă. Cât de curând.” - a mai spus Petrișor Peiu.

AUR nu vrea să depună moțiune de cenzură pe legea privind pensiile megistraților

În schimb, AUR nu vrea să profite de faptul că Guvernul Bolojan își asumă răspunderea în Parlament asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

”Nu, AUR nu va depune moțiune de cenzură”, a declarat liderul senatorilor AUR.

V-am mai spus, noi susținem orice înăsprire, orice ridicare de facilități nedrepte care face din anumite categorii ale populației să fie categorii favorizate. Am vrea să vedem același regim privind pensionarea pentru toată lumea, orice, dacă vreți, îmbunătățire. Orice aliniere la practica comună pensiilor contributive este un pas înainte din punctul nostru de vedere și nu dorim sub nicio formă să ne opunem unor astfel de măsuri”, a mai explicat el.

Nu în ultimul rând, AUR nu vrea să conteste la Curtea Constituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților.

”Păi, dacă nu depunem moțiune de cenzură, rezultă clar că nu vom face sesizare la Curtea Constituțională pe această lege. În primul rând, nu are nicio legătură cu proiectul de lege de care vorbim.”, a mai spus liderul AUR.

Dată publicare: 02-12-2025 13:52

Moțiune AUR, „România în beznă - falimentul programat al sistemului naţional
Stiri actuale
Moțiune AUR, „România în beznă - falimentul programat al sistemului naţional". Deputații cer soluții pentru criza energetică

Deputaţii AUR, semnatari ai moţiunii simple intitulate „România în beznă - falimentul programat al sistemului naţional", subliniază în document că Ministerul Energiei a eşuat în toate dimensiunile fundamentale ale actului de guvernare.

Grindeanu: „PSD trebuie să redevină forţa morală şi politică a României. Schimbarea înseamnă inspiraţie, nu înlocuire”
Stiri Politice
Grindeanu: „PSD trebuie să redevină forţa morală şi politică a României. Schimbarea înseamnă inspiraţie, nu înlocuire”

Moţiunea cu care candidează Sorin Grindeanu la preşedinţia PSD, în cadrul congresului extraordinar de vineri, poartă numele "Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună".

 

Sorin Grindeanu îl amenință pe premierul Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă pică din nou legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Sorin Grindeanu îl amenință pe premierul Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă pică din nou legea pensiilor magistraților

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a amenințat, joi, pe premierul Ilie Bolojan cu o moțiune de cenzură, în cazul în care legea pensiilor magistraților va fi, din nou, blocată la Curtea Constituțională. 

Moțiunea AUR împotriva lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a fost respinsă de Camera Deputaților
Stiri Politice
Moțiunea AUR împotriva lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a fost respinsă de Camera Deputaților

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a a fost respinsă, în plenul Camerei Deputaţilor.

Moțiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament. Acuzațiile aduse de opoziție lui Florin Barbu
Stiri actuale
Moțiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament. Acuzațiile aduse de opoziție lui Florin Barbu

Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, este dezbătută luni în Camera Deputaţilor. Votul este programat miercuri, 22 octombrie.

Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament
Stiri Politice
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament

Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia.

Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție
Stiri Justitie
Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, marţi, ce incompatibilităţi şi interdicţii au judecătorii şi procurorii, în ziua în care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea pe reforma pensiilor speciale.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

