Moțiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament. Acuzațiile aduse de opoziție lui Florin Barbu

Stiri actuale
20-10-2025 | 07:05
Florin Barbu
Inquam Photos / Alexandru Nechez

Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, este dezbătută luni în Camera Deputaţilor. Votul este programat miercuri, 22 octombrie.

autor
Adrian Popovici

Moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii şi dezvoltării rurale – Florin Ionuţ Barbu se intitulează ”Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei”.

Moţiunea este iniţiată de 61 de deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor.

„Deşi domnul Florin Ionuţ Barbu este titular al postului de ministru din 2023 şi chiar traversează al treilea guvern consecutiv, în întreaga perioadă nu s-a remarcat nicio strategie reală, coerentă şi susţinută pentru a-şi îndeplini obligaţia fundamentală faţă de fermierii români. Domnule ministru, aţi vorbit despre reforme, dar aţi adus stagnare. Aţi vorbit despre sprijin, dar aţi adus ruină. Aţi uitat de angajamentele luate în faţa fermierilor, aţi uitat de protestele lor, de strigătele disperate din stradă”, spun iniţiatorii moţiunii.

AUR: Florin Barbu a permis „invadarea” României cu produse din Ucraina

Un alt motiv de nemulţumire al AUR se referă la produsele care vin din Ucraina.

Citește și
magazin, supermarket
„Jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”. Reacția ministrului Agriculturii privind boicotarea supermarketurilor

„Compensarea minimă de 60 de euro pe tonă pentru pierderile provocate de importurile ieftine din Ucraina? Nici urmă, ZERO. Sprijinul de 3 euro pe tonă pe lună pentru cerealele depozitate între septembrie 2023 şi februarie 2024? Fals, nu s-a făcut nimic în timp util, ZERO. Derogările GAEC 7 şi.8 pentru anul 2024, absolut necesare pentru planificarea culturilor? Norocul fermierilor a fost la Uniunea Europeană. Competiţia corectă pe piaţa europeană, invocată de dumneavoastră în toate ieşirile publice? O minciună sfruntată, ZERO. Produsele neconforme continuă să intre în ţară, în timp ce fermierii români sunt sufocaţi. Microcreditele pentru fermele mici şi mijlocii, prezentate drept prioritate? Nu există, ZERO. Controalele vamale pentru oprirea falsificării originii produselor din Ucraina? Inexistente”, reproşează Parlamentarii AUR.

„Aţi permis invadarea pieţei alimentare din România cu produse din Ucraina, produse de o calitate îndoielnică, care nici măcar nu sunt atestate pentru consum în Uniunea Europeană. Produse care pot conţine tot felul de substanţe şi chimicale interzise în Uniune. Şi ce aţi făcut? Nimic. Zero! Importăm ouă, miere, ulei, carne, legume, fructe şi cereale dintr-o ţară care nu respectă standardele europene, în timp ce producătorii români îşi aruncă marfa pe câmp. Aţi asistat impasibil la distrugerea pieţei interne, aţi sufocat fermele româneşti şi aţi pus în pericol siguranţa alimentară a ţării, iar pentru toate acestea nu v-aţi asumat nicio responsabilitate”, mai susţine semnatarii moţiunii.

Românii sunt printre campionii UE la risipa alimentară. Comisia ne învață cum putem folosi alimentele rămase și a doua zi

Sursa: News.ro

Etichete: ministerul agriculturii, motiune de cenzura, AUR Alianța pentru Unirea Românilor, Florin Barbu,

Dată publicare: 20-10-2025 07:05

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Încă o moțiune depusă de AUR. Ministrul Agriculturii, al patrulea membru al Guvernului Bolojan vizat
Stiri Politice
Încă o moțiune depusă de AUR. Ministrul Agriculturii, al patrulea membru al Guvernului Bolojan vizat

Parlamentarii AUR au anunțat depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, la Camera Deputaților.

„Jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”. Reacția ministrului Agriculturii privind boicotarea supermarketurilor
Stiri Politice
„Jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”. Reacția ministrului Agriculturii privind boicotarea supermarketurilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le transmite celor care fac politică în momentul da faţă „să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români” şi îi invită în Comitetul de monitorizare a preţurilor, constituit la ministerul de resort.

Ministrul Agriculturii anunţă că România a obţinut derogare de la Comisia Europeană şi virează bani în avans fermierilor
Stiri actuale
Ministrul Agriculturii anunţă că România a obţinut derogare de la Comisia Europeană şi virează bani în avans fermierilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat, joi seară, că România a obţinut derogare de la Comisia Europeană şi virează bani în avans fermierilor, pentru a-i ajuta să depăşească impasul lipsei lichidităţilor.

Recomandări
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări
Stiri Justitie
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Curtea Constituţională a României discută luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Sugestia controversată a lui Donald Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „Să fie împărţită aşa cum este”
Stiri externe
Sugestia controversată a lui Donald Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „Să fie împărţită aşa cum este”

Președintele american Donald Trump a sugerat “divizarea” regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului: "Deocamdată, ambele părţi implicate în conflict ar trebui să se oprească la linia de luptă”.

Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță
Stiri actuale
Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță

Expertiza făcută la blocul din Calea Rahovei, avariat de explozia puternică de vineri dimineață, arată clar că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul făcut de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire.

Top citite
1 fumat terasa
Shutterstock
Doctor de bine
Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge
2 hipertensiune arteriala
Shutterstock
Doctor de bine
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune
3 alergat miscare sport
StirilePROTV
Doctor de bine
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Octombrie 2025

29:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28