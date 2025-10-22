Moțiunea AUR împotriva lui Florin Barbu, ministrului Agriculturii a fost respinsă de Camera Deputaților

Stiri Politice
22-10-2025 | 12:45
Florin Barbu
Inquam Photos / Alexandru Nechez

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a a fost respinsă, în plenul Camerei Deputaţilor.

autor
Adrian Popovici

Moţiunea simplă privind agricultura, intitulată "Când cultivi minciuni, culegi ruşine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei", iniţiată de grupul parlamentar al AUR, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor.

S-au înregistrat 92 de voturi în favoarea moţiunii, 187 pentru respingerea acesteia, trei abţineri, iar un deputat nu a votat.

Luni, în cadrul dezbaterilor generale, moţiunea a fost criticată de toate partidele din coaliţia de guvernare şi susţinută de deputaţii de la S.O.S. România şi POT. 

Opoziția, nemulțumită de activitatea lui Florin Barbu la Ministerul Agriculturii

Citește și
Florin Barbu
Încă o moțiune depusă de AUR. Ministrul Agriculturii, al patrulea membru al Guvernului Bolojan vizat

Moţiunea este iniţiată de 61 de deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor.

„Deşi domnul Florin Ionuţ Barbu este titular al postului de ministru din 2023 şi chiar traversează al treilea guvern consecutiv, în întreaga perioadă nu s-a remarcat nicio strategie reală, coerentă şi susţinută pentru a-şi îndeplini obligaţia fundamentală faţă de fermierii români. Domnule ministru, aţi vorbit despre reforme, dar aţi adus stagnare. Aţi vorbit despre sprijin, dar aţi adus ruină. Aţi uitat de angajamentele luate în faţa fermierilor, aţi uitat de protestele lor, de strigătele disperate din stradă”, spun iniţiatorii moţiunii.

Un alt motiv de nemulţumire al AUR se referă la produsele care vin din Ucraina.

„Compensarea minimă de 60 de euro pe tonă pentru pierderile provocate de importurile ieftine din Ucraina? Nici urmă, ZERO. Sprijinul de 3 euro pe tonă pe lună pentru cerealele depozitate între septembrie 2023 şi februarie 2024? Fals, nu s-a făcut nimic în timp util, ZERO. Derogările GAEC 7 şi.8 pentru anul 2024, absolut necesare pentru planificarea culturilor? Norocul fermierilor a fost la Uniunea Europeană. Competiţia corectă pe piaţa europeană, invocată de dumneavoastră în toate ieşirile publice? O minciună sfruntată, ZERO. Produsele neconforme continuă să intre în ţară, în timp ce fermierii români sunt sufocaţi. Microcreditele pentru fermele mici şi mijlocii, prezentate drept prioritate? Nu există, ZERO. Controalele vamale pentru oprirea falsificării originii produselor din Ucraina? Inexistente”, reproşează Parlamentarii AUR.

„Aţi permis invadarea pieţei alimentare din România cu produse din Ucraina, produse de o calitate îndoielnică, care nici măcar nu sunt atestate pentru consum în Uniunea Europeană. Produse care pot conţine tot felul de substanţe şi chimicale interzise în Uniune. Şi ce aţi făcut? Nimic. Zero! Importăm ouă, miere, ulei, carne, legume, fructe şi cereale dintr-o ţară care nu respectă standardele europene, în timp ce producătorii români îşi aruncă marfa pe câmp. Aţi asistat impasibil la distrugerea pieţei interne, aţi sufocat fermele româneşti şi aţi pus în pericol siguranţa alimentară a ţării, iar pentru toate acestea nu v-aţi asumat nicio responsabilitate”, mai susţine semnatarii moţiunii.

Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

Sursa: Agerpres

Etichete: motiune de cenzura, AUR Alianța pentru Unirea Românilor, Florin Barbu,

Dată publicare: 22-10-2025 12:45

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Moțiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament. Acuzațiile aduse de opoziție lui Florin Barbu
Stiri actuale
Moțiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament. Acuzațiile aduse de opoziție lui Florin Barbu

Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, este dezbătută luni în Camera Deputaţilor. Votul este programat miercuri, 22 octombrie.

Încă o moțiune depusă de AUR. Ministrul Agriculturii, al patrulea membru al Guvernului Bolojan vizat
Stiri Politice
Încă o moțiune depusă de AUR. Ministrul Agriculturii, al patrulea membru al Guvernului Bolojan vizat

Parlamentarii AUR au anunțat depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, la Camera Deputaților.

Recomandări
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA
Stiri Justitie
Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA

Ministerul Sănătății sesizează DNA în legătură cu neregulile grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde, la începutul lunii octombrie, a murit o tânără care venise să nască.

Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”
Stiri actuale
Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. Sindicaliștii cer salariu minim decent, stoparea austerității și apărarea locurilor de muncă din administrația publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Octombrie 2025

03:12:29

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28