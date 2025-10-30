Sorin Grindeanu îl amenință pe premierul Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă pică din nou legea pensiilor magistraților

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a amenințat, joi, pe premierul Ilie Bolojan cu o moțiune de cenzură, în cazul în care legea pensiilor magistraților va fi, din nou, blocată la Curtea Constituțională.

Grindeanu a declarat într-o conferință de presă că ”o guvernare nu stă într-un om” și a reluat afirmațiile vicepreședintelui PSD Olguța Vasilescu privind o eventuală demitere în Parlament a Guvernului Bolojan.

”O guvernare nu stă într-un om. Aici nu-i vorba că vreau eu moţiuni de cenzură sau nu vreau. Că spune Olguţa ceva sau... Olguţa a spus un lucru corect. A spus că dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, că nu ne îndeplinim o bornă din PNRR, atunci cineva trebuie să plătească, să fie responsabil. Asta a spus Olguţa”, a declarat Sorin Grindeanu la Gorj.

Liderul interimar al PSD afirmă că ”această sumă este de trei ori mai mare decât CASS-ul pus de acest guvern pentru mame”.

”Acolo sunt 80 de milioane de euro. Atâta s-a reuşit sau se reuşeşte a se strânge prin această introducere de CASS. Şi noi ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro, aşa, fiindcă nu vrem noi să încercăm să deblocăm o situaţie. Să ştiţi că aceste lucruri nu pot să treacă aşa. Şi da, vom face evaluarea, evident”, a mai spus Grindeanu.

Recent, premierul Ilie Bolojan le-a transmis social-democraților că, ”dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate în Parlament, iar premierul pleacă”.

Pe de altă parte, mai trebuie menționat faptul că pensiile speciale ale magistraților au fost apărate la CCR de judecători numiți de PSD.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













