Sorin Grindeanu îl amenință pe premierul Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă pică din nou legea pensiilor magistraților

Stiri Politice
30-10-2025 | 13:49
grindeanu bolojan
Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a amenințat, joi, pe premierul Ilie Bolojan cu o moțiune de cenzură, în cazul în care legea pensiilor magistraților va fi, din nou, blocată la Curtea Constituțională. 

autor
Cristian Matei

Grindeanu a declarat într-o conferință de presă că ”o guvernare nu stă într-un om” și a reluat afirmațiile vicepreședintelui PSD Olguța Vasilescu privind o eventuală demitere în Parlament a Guvernului Bolojan.

”O guvernare nu stă într-un om. Aici nu-i vorba că vreau eu moţiuni de cenzură sau nu vreau. Că spune Olguţa ceva sau... Olguţa a spus un lucru corect. A spus că dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, că nu ne îndeplinim o bornă din PNRR, atunci cineva trebuie să plătească, să fie responsabil. Asta a spus Olguţa”, a declarat Sorin Grindeanu la Gorj.

Liderul interimar al PSD afirmă că ”această sumă este de trei ori mai mare decât CASS-ul pus de acest guvern pentru mame”.

”Acolo sunt 80 de milioane de euro. Atâta s-a reuşit sau se reuşeşte a se strânge prin această introducere de CASS. Şi noi ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro, aşa, fiindcă nu vrem noi să încercăm să deblocăm o situaţie. Să ştiţi că aceste lucruri nu pot să treacă aşa. Şi da, vom face evaluarea, evident”, a mai spus Grindeanu.

Citește și
Sorin Grindeanu
Liderul PSD Sorin Grindeanu îl critică din nou pe Ilie Bolojan: „Poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana”

Recent, premierul Ilie Bolojan le-a transmis social-democraților că, ”dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate în Parlament, iar premierul pleacă”.

Pe de altă parte, mai trebuie menționat faptul că pensiile speciale ale magistraților au fost apărate la CCR de judecători numiți de PSD.

Etichete: guvern, PSD, sorin grindeanu,

Dată publicare: 30-10-2025 13:49

Citește și...
Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonurile privind o posibilă demisie a sa din fruntea Guvernului, pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu îl critică din nou pe Ilie Bolojan: „Poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana”
Stiri Politice
Liderul PSD Sorin Grindeanu îl critică din nou pe Ilie Bolojan: „Poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana”

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu l-a criticat din nou pe Ilie Bolojan, după ce premierul a respins propunerea PSD pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților. 

Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

Vasile Dîncu, despre o alianță PSD-AUR care „ține de evoluția vieții politice”
Stiri Politice
Vasile Dîncu, despre o alianță PSD-AUR care „ține de evoluția vieții politice”

Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu exclude o alianță PSD-AUR în următorii trei ani, dar nu închide complet această posibilitate după alegerile parlamentare din 2028, considerând că evoluția AUR ca partid va fi decisivă.

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Recomandări
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”
Stiri actuale
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”

După ce a fugit în Dubai, unde a fost și prins, mercenarul Horațiu Potra a transmis prin avocații săi că a decis să se predea autorităților din România, ”pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române”.

Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”
Stiri actuale
Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

