Sorin Grindeanu îl amenință pe premierul Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă pică din nou legea pensiilor magistraților
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a amenințat, joi, pe premierul Ilie Bolojan cu o moțiune de cenzură, în cazul în care legea pensiilor magistraților va fi, din nou, blocată la Curtea Constituțională.
Grindeanu a declarat într-o conferință de presă că ”o guvernare nu stă într-un om” și a reluat afirmațiile vicepreședintelui PSD Olguța Vasilescu privind o eventuală demitere în Parlament a Guvernului Bolojan.
”O guvernare nu stă într-un om. Aici nu-i vorba că vreau eu moţiuni de cenzură sau nu vreau. Că spune Olguţa ceva sau... Olguţa a spus un lucru corect. A spus că dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, că nu ne îndeplinim o bornă din PNRR, atunci cineva trebuie să plătească, să fie responsabil. Asta a spus Olguţa”, a declarat Sorin Grindeanu la Gorj.
Liderul interimar al PSD afirmă că ”această sumă este de trei ori mai mare decât CASS-ul pus de acest guvern pentru mame”.
”Acolo sunt 80 de milioane de euro. Atâta s-a reuşit sau se reuşeşte a se strânge prin această introducere de CASS. Şi noi ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro, aşa, fiindcă nu vrem noi să încercăm să deblocăm o situaţie. Să ştiţi că aceste lucruri nu pot să treacă aşa. Şi da, vom face evaluarea, evident”, a mai spus Grindeanu.
Recent, premierul Ilie Bolojan le-a transmis social-democraților că, ”dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate în Parlament, iar premierul pleacă”.
Pe de altă parte, mai trebuie menționat faptul că pensiile speciale ale magistraților au fost apărate la CCR de judecători numiți de PSD.
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
30-10-2025 13:49