Grindeanu: „PSD trebuie să redevină forţa morală şi politică a României. Schimbarea înseamnă inspiraţie, nu înlocuire”

"În fiecare epocă, un partid care a scris istoria trebuie să ţină cont de experienţa acumulată şi să treacă la o nouă etapă. PSD a fost, în ultimele trei decenii, arhitectul stabilităţii româneşti. A fost chemat să redreseze ţara şi să gestioneze crizele, a apărat instituţiile, a dezvoltat economia, a oferit coerenţă şi siguranţă. Un partid nu trăieşte doar din amintirea reuşitelor, ci din puterea de a-şi identifica noi obiective, adaptate prezentului, dar şi orientate spre viitor. România a evoluat constant, în ultimii 35 de ani, iar PSD a ţinut pasul cu această evoluţie. România este acum mai conectată, mai educată, dar şi mai polarizată. Românii pun acum accent mai mult pe respect, demnitate, stabilitate, vor o direcţie clară şi rezultate concrete. Această moţiune este un exerciţiu de luciditate colectivă. Ea porneşte din conştiinţa că un partid de centru-stânga modern trebuie să ţină mereu pasul inclusiv cu generaţiile noi pe care le reprezintă, într-un context moral, intelectual şi european mereu în schimbare", se arată în document.

Grindeanu precizează în moţiune că trăim într-o epocă a paradoxurilor - avem cea mai mare libertate din istorie, dar şi cea mai adâncă neîncredere, avem cel mai mare nivel de conectare între persoane, dar şi cea mai mare singurătate socială.

"România are nevoie de o forţă care să restabilească un scop comun - să arate că modernitatea şi solidaritatea nu se exclud, că economia poate fi eficientă fără cinism, că progresul şi moralitatea nu se exclud, că noile tehnologii pot creşte coeziunea socială. Această forţă politică trebuie să fie PSD - partidul care a dovedit că ştie să guverneze, iar acum trebuie să dovedească că ştie să inspire din nou. Această moţiune este o reformă raţională şi profundă - o schimbare de abordare. Partidul Social Democrat trebuie să fie un spaţiu de merit, de competenţă şi de idei. Trebuie să deschidă porţile către generaţiile tinere, către profesionişti, către mediul academic şi către societatea civilă. Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerţiei cu inspiraţia. PSD are resursele, oamenii şi structura pentru a rămâne reperul politic central al României", mai precizează acesta.

El afirmă că România nu trebuie să fie "elevul ascultător" al Uniunii Europene, ci "partenerul lucid" care aduce echilibru şi solidaritate.

"Această moţiune este o chemare la responsabilitate. Moţiunea nu este doar un document politic, ci un angajament. Vom guverna mai eficient, vom asculta în continuare toate opiniile, dar vom decide cu măsură. Vom fi alături de români, vom promova valorile social-democrate. Vom continua să facem politică împreună cu românii şi pentru români. Este nevoie de un PSD unit, care are o identitate clară şi obiective bine definite. Această moţiune este începutul drumului spre echilibru, demnitate şi responsabilitate. În ultimii ani, politica românească s-a radicalizat. Într-un asemenea climat, echilibrul devine o virtute politică. Echilibrul nu înseamnă indecizie, ci discernământ. El înseamnă capacitatea de a ţine împreună două valori fundamentale: libertatea şi protecţia. PSD trebuie să reprezinte vocea centrului moral al României, acel centru care nu se identifică nici cu ideologia austerităţii, nici cu populismul radical", se mai menţionează în document.

Moţiunea echipei Grindeanu porneşte de la convingerea că "România poate face parte din construcţia europeană fără să-şi piardă identitatea, poate fi competitivă fără să sacrifice solidaritatea, şi poate fi modernă fără să-şi uite rădăcinile".

"O forţă redutabilă cu o nevoie de clarificare identitară. PSD este cea mai mare forţă politică a României democratice. (...) PSD este pilonul stabilităţii româneşti - un partid cu rădăcini, structuri, oameni şi experienţă. În spatele acestei forţe administrative este nevoie de o clarificare doctrinară. PSD este un partid de centru-stânga, promovează progresul social şi economic, dar nu şi progresismul - în forma percepută la ora actuală de societatea românească. (...) PSD trebuie să aibă din nou curajul să vorbească despre demnitate şi echitate ca obiective politice legitime. Organizaţiile PSD sunt printre cele mai stabile din Europa Centrală: au continuitate, expertiză şi o infrastructură unică. Din păcate, concentrarea doar pe eficienţă ne-a făcut să ne pierdem contactul cu generaţiile noi, cu profesioniştii din diverse domenii, cu diaspora. Filialele noastre au funcţionat bine ca maşinării electorale, dar rareori ca laboratoare civice. PSD trebuie să redescopere dezbaterea internă. Trebuie să construim o cultură a competiţiei, bazată şi pe idei nu doar pe oameni", se arată în moţiune.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













