Moțiune AUR, „România în beznă - falimentul programat al sistemului naţional". Deputații cer soluții pentru criza energetică

12-11-2025 | 16:23
Deputaţii AUR, semnatari ai moţiunii simple intitulate „România în beznă - falimentul programat al sistemului naţional", subliniază în document că Ministerul Energiei a eşuat în toate dimensiunile fundamentale ale actului de guvernare.

Sabrina Saghin

Deputații AUR spun că Ministerul Energiei a eșuat în planificare, execuţie, cercetare, suveranitate şi protejarea consumatorului, iar România – „ţara care lumina Balcanii" - trăieşte acum cu frica întreruperii curentului.

„La mai bine de 140 de ani de la inaugurarea, la Timişoara, a primei reţele electrice de iluminat din Europa, guvernul riscă acum să închidă lumina peste întreaga ţară. La 140 de ani de tradiţie şi inovaţie tehnologică, cu atâta efort şi investiţii fără precedent şi de neimaginat pentru români, astăzi, chiar şi în era digitală, nu reuşim nici măcar să peticim bruma de investiţii care a consolidat cândva întreg sistemul energetic al ţării, coloana vertebrală a industriei energointensive. România înregistrează în prezent una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii, în care sistemul energetic naţional a ajuns într-o stare atât de fragilă, atât de vulnerabilă, înregistrându-se un potenţial real de colaps sincron, prin închiderea capacităţilor inerţiale energetice - un rezultat al unor decizii politice eronate, lipsite de o strategie de profunzime, prin angajamente europene păguboase pentru interesele economice şi de securitate naţională", se arată în moţiunea simplă, depusă miercuri de AUR, în plenul Camerei Deputaţilor.

AUR acuză Guvernul că a lăsat România în pragul colapsului energetic

Semnatarii moţiunii spun că, peste toate aceste strategii „care au pus în pericol securitatea ţării", închiderea succesivă a hidrocentralei Vidraru, a Reactorului 1 de la Cernavodă şi a majorităţii termocentralelor de reglaj primar a condus în mod clar la o reducere şi mai mare a rezervei sincrone de energie a ţării.

„Ca rezultat, România a ajuns la una dintre cele mai contraperformante situaţii la nivel european, adică are o reţea instabilă, cu pierderi uriaşe, cu preţuri explozive şi o populaţie adusă în pragul sărăciei energetice. România are şi cele mai mari preţuri la energie din UE, raportate la puterea de cumpărare reală. O gospodărie medie cheltuieşte 20 - 25% din venituri pe energie - dublu faţă de media UE, iar industria e sufocată, populaţia trăieşte în frig şi teamă. Ţara care lumina Balcanii trăieşte acum cu frica întreruperii curentului. Acestea rezultă nu din analize sumare, ci din analize de profunzime! (...) Prin toate acestea, este limpede că Ministerul Energiei a eşuat în toate dimensiunile fundamentale ale actului de guvernare: planificare, execuţie, cercetare, suveranitate şi protejarea consumatorului. Această moţiune arată situaţia tragică la care am ajuns, dar la care putem contribui decisiv să oprim această degradare, cu soluţii adaptate nevoilor ţării", mai spun semnatarii moţiunii în document.

Parlamentarii AUR acuză Ministerul Energiei de „neglijenţă, ineficienţă şi lipsă de viziune".

Moţiunea simplă va fi dezbătută şi votată lunea viitoare.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 12-11-2025 16:23

