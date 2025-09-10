AUR a depus o moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Dezbaterea și votul se vor desfășura luni

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Senatul României o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David. Potrivit AUR, educația este afectată grav de deciziile luate prin angajarea răspunderii, fără dezbateri și vot democratic.

În document, AUR susține că ministrul Educației a ales „minciuna, austeritatea și distrugerea școlii românești”, în loc să apere viitorul copiilor și demnitatea profesorilor, și îl invită pe Daniel David să vină în Parlament pentru a da explicații în fața întregii țări.

Printre măsurile contestate de AUR se numără majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână.

AUR atrage atenția și asupra dispariției a peste 15.000 de posturi prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și titulari cu normă redusă.

Comasarea haotică a școlilor este și ea criticată, cu efecte precum creșterea numărului de elevi în clase, închiderea a aproximativ 900 de școli, majoritatea din mediul rural, și riscul de șomaj pentru circa 15.000 de profesori.

Se menționează impactul negativ asupra elevilor, în special din mediul rural, care vor fi nevoiți să parcurgă distanțe mari și periculoase pentru a ajunge la școală.

De asemenea, reducerea fondului de burse cu peste 52% a lăsat peste 44.000 de studenți fără sprijin financiar.

Dezbaterea și votul asupra moțiunii sunt programate pentru luni, 15 septembrie, ora 16:00.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că măsurile ministrului Educației „adâncesc haosul și condamnă viitorul națiunii la mediocritate”, criticând în special presiunile asupra profesorilor, pierderea burselor pentru studenți, și închiderea școlilor din mediul rural. El a acuzat, totodată, o politică de austeritate brutală și alocarea insuficientă de fonduri pentru educație, precizând că România alocă doar 3,16% din PIB pentru acest domeniu.

Totodată, AUR a mai depus 4 moțiuni care au fost respinse în Parlament.

Proteste masive ale profesorilor

Mii de profesori din țară au protestat luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, nemulțumiți de reformele din Educație și au cerut demisia ministrului.

Sindicaliștii au discutat timp de două ore cu președintele Nicușor Dan și nu exclud o grevă generală.

Profesorii susțin că mărirea normei de lucru îi va epuiza, iar acest lucru va afecta elevii și sistemul educațional.



